Збірна України U-21 з футболу програла Японії у контрольному матчі

Молодіжка поступилися в обох спарингах у червні

Збірна України U-21 з футболу зазнала поразки від однолітків з Японії у контрольному поєдинку (0:3), який пройшов у словенській Горішниці. Про це повідомляє «Главком».

Вже на першій хвилині матчу команда Унаї Мельгоси пропустила м’яч від Уче Нвадіке. Трохи пізніше Рей Умекі подвоїв перевагу японців. А у другому таймі Нвадіке зробив дубль, остаточно знявши всі питання щодо переможця.

Для «синьо-жовтих» цей був другий контрольний матч у червні. Раніше українська молодіжка також зазнала поразки від США (1:3).

Футбол. Контрольний матч

Японія U-21 – Україна U-21 3:0 (2:0)

Голи: Нвадіке, 1, 61, Умекі, 8

Збірна України U-21 посідає третє місце у групі Н кваліфікації на Євро-2027. Команда Мельгоси на три очки відстає від Туреччини і на п’ять – від Хорватії. Наступний поєдинок кваліфікації в української команди заплановано на 26 вересня проти однолітків із Туреччини.

Нагадаємо, оборонець Віталій Миколенко продовжив договір із ліверпульським «Евертоном». Новий контракт українцями з «ірисками» розрахований до літа 2029 року. Кольори мерсисайдців Миколенко захищає із січня 2022 року. «Евертон» віддав за нього 23,5 млн євро київському «Динамо».

Миколенко в нинішньому сезоні зіграв 36 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав одну результативну передачу. Попередній договір оборонця з «ірисками» діяв до 30 червня.