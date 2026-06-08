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Стало відомо, чи зіграє Росія на Чемпіонаті світу з хокею у 2027 році

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Стало відомо, чи зіграє Росія на Чемпіонаті світу з хокею у 2027 році
Країна-агресор не зіграє на світовій першості з хокею у 2027 році

У 2027 році Чемпіонат світу з хокею пройде в Німеччині

Міжнародна федерація хокею (IIHF) затвердила склад груп на Чемпіонат світу 2027 без збірної Росії. Про це повідомляє Главком з посиланням на пресслужбу ІІHF.

Україна зіграє у групі А з чинним чемпіоном світу – збірною Фінляндією. До групи також увійшли збірні Швейцарії, Швеції, Німеччини, Латвії, Австрії та Словенії.

До групи B потрапили збірні Канади та США. З ними виступлять команди Чехії, Словаччини, Данії, Норвегії, Казахстану та Угорщини.

У 2027 році Чемпіонат світу з хокею пройде в Німеччині, його приймуть Дюссельдорф та Мангейм.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив співчуття сім'ї чотириразового володаря Кубка Стенлі Клода Лем'є, який пішов з життя.

Про смерть Лем'є стало відомо 28 травня 2026 року. Згідно з інформацією ЗМІ, він наклав на себе руки.

«Клод Лем'є, справжня легенда хокею і один з найяскравіших спортсменів, яких коли-небудь бачив хокей, пішов з життя. Клод був другом сім'ї Трампів», – написав Трамп.

Він також зазначив, що його думки – з родиною хокеїста.

Клоду Лем'є було 60 років. Він є одним із дев'яти гравців, які виграли Кубок Стенлі з трьома різними командами.

У 1995 році нападник отримав «Конн Смайт трофі» – приз найціннішому гравцю плейоф НХЛ.

Теги: росія хокей

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