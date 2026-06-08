Снігур перемогла колишню другу ракетку світу на старті турніру у Гертогенбосі

Українка у двох сетах обіграла Паулу Бадосу

Українська тенісистка Дарія Снігур успішно стартувала на трав'яному турнірі WTA 250 у Гертогенбосі (Нідерланди). Про це повідомляє «Главком».

У дебютному матч трав'яного сезону-2026 Снігур здобула перемогу над іспанкою, колишньою другою ракеткою світу, Паулою Бадосою. Для тенісисток ця зустріч стала першою очною. Також Снігур вперше зіграла в основній сітці цього турніру.

Перший сет був цілковито під контролем українки. Дарія дозволила іспанській тенісистці забрати лише стартовий гейм, на що Снігур відповіла ривком у п'ять геймів поспіль. Натомість другий сет пройшов у рівній боротьбі. Зрештою партія завершилась на тайбрейку, де сильнішою виявилась Снігур – 7:2.

WTA 250. Гертогенбос. Перше коло

Дарія Снігур (Україна) – Паула Бадоса (Іспанія) 6:1, 7:6(2)

Наступною суперницею Снігур стане представниця Угорщини Панна Удварді, що посідає 65-ту сходинку світового рейтингу.

Додамо, що на турнірі WTA 250 в Гертогенбосі також гратиме інша українська тенісистка – Даяна Ястремська, яка на старті змагань зустрінеться з шостою сіяною тенісисткою турніру Сарою Бейлек з Чехії.

Нагадаємо, останніми змаганнями перед турніром у Нідерландах для Снігур та Ястремської стали виступи в основній сітці «Ролан Гаррос». Снігур дійшла до другого кола турніру, а Ястремська зупинилася вже на старті змагань.