«Ювентус» знову втратив нападника

Італійський гранд вкотре змушений буде обійтися без центрфорварда

Серб Душан Влаховіч потрапив у лазарет туринського «Ювентуса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нападнику вистачило для 12 хвилин на полі, щоб зазнати нового ушкодження. Тепер балканець травмував литковий м'яз. Раніше він пропустив майже чотири місяці через травму задньої поверхні стегна.

Цього разу реабілітація Влаховіча буде швидшою. Орієнтовний термін відновлення – три тижні. Найімовірніше, форвард зможе допомогти «Юве» в чотирьох-п'яти фінальних турах Серії A.

Статистика Душана Влаховіча

У нинішньому сезоні серб провів 18 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив шість м'ячів. Голи форварда порівну розподілилися між Серією A та Лігою чемпіонів.

Кольори «б'янконері» Влаховіч захищає із січня 2022 року. З того час він зіграв 162 матчі за «Юве» загалом, у яких оформив 64 м'ячі. З командою нападник завоював Кубок Італії 2023/24.

Результати «Ювентуса» в сезоні 2025/26

Туринці продовжують виступи лише в Серії A. У національній першості «Стара синьйора» випала з чільної четвірки та йде п'ятою.

«Юве» набрав 57 очок за 31 тур і одним пунктом поступається «Комо», що наразі посідає четверте місце. Туринці мають три перемоги в п'яти турах чемпіонату Італії.

«Ювентус» фінішував на 13-й сходинці в основному етапі Ліги чемпіонів. У плей-офф турніру команді Лучано Спаллетті випало грати зі стамбульським «Галатасараєм». Перший матч туринці несподівано програли (2:5), але в другому забили тричі в основний час. Однак, в овертаймі турецький гранд оформив два голи.

До слова, паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

Нагадаємо, раніше «Ювентус» запропонував контракт зірці чемпіонату Англії Бернарду Сілві. «Стара синьйора» готова дати португальцю контракт на три роки. Також у договорі передбачать опцію продовження співпраці ще на сезон.