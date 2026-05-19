Клуб АПЛ погрожує забанити фанатів через гомофобні кричалки

Ілля Мандебура
glavcom.ua
«Лідс Юнайтед» три роки тому був оштрафований через поведінку своїх фанів
фото: Action Images
«Лідс Юнайтед» запровадив додаткові заходи щодо виявлення тих, хто вів себе неприйнятно на матчі з «Брайтоном»

Керівництво англійського футбольного клубу «Лідс Юнайтед» виступило з заявою, у якій пообіцяло застосувати тривалі та суворі дискваліфікації та заборони на відвідування стадіону для вболівальників, які були помічені в гомофобних вигуках під час матчу Прем'єр-ліги проти «Брайтона». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Драма трирічної давнини

У серпні 2023 року незалежна комісія оштрафувала «Лідс Юнайтед» на 150 000 фунтів стерлінгів. Тоді у висновках комісії поведінку фанатів назвали очевидно дискримінаційною та глибоко принизливою, а образи було чітко чути навіть в ефірі національного радіо. Тоді ж «Лідс» розкритикували за провал передматчевого планування, адже службі безпеки клубу вдалося ідентифікувати лише двох винуватців. За підсумками того розслідування клубу висунули жорсткий план дій, який зобов'язував переглянути роботу стюардів та кардинально модернізувати систему відеоспостереження.

Жорсткі методи боротьби з поведінкою фанів

Щоб не повторити помилок минулого, цього разу клуб заздалегідь розгорнув додаткові камери відеоспостереження на трибунах для оперативної ідентифікації порушників. Хоча уникнути такої поведінки повністю не вдалося, тепер вдалося спіймати на гарячому набагато більше фанатів. 

У своїй заяві пресслужба «Лідса» зазначила: «Будь-яка форма дискримінаційних скандувань не має місця у футболі. Кожен, чию участь у гомофобних вигуках буде доведено, зіткнеться з тривалим баном на відвідування стадіону. Клуб також поінформований про ганебні вигуки, пов'язані з іменем Джиммі Севіла, однак це жодним чином не робить інші форми дискримінаційних та гомофобних скандувань прийнятними».

Варто зазначити, що місто Брайтон має одну з найбільших ЛГБТК+ спільнот у Великій Британії, через що вболівальники тамтешнього клубу регулярно стають мішенню для гомофобних образ з боку опонентів. Сам же поєдинок завершився мінімальною перемогою Лідса завдяки голу Домінік Калверта-Льюїна на п'ятій коменсованій хвилині основного часу. 

