«Ювентус» зібрався пролонгувати контракт форварда через жадібність

Італійський гранд зробив фінансове питання наріжним каменем кадрової політики

Туринський «Ювентус» прагне перепідписати договір із нападником збірної Сербії Душаном Влаховічем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Стара синьйора» ініціювала перемовини з агентом балканця. Зустріч запланована на березень. «Юве» не готовий втратити Влаховіча безкоштовно.

Контракт сербського форварда з туринцями розрахований до літа, тож він отримав право покинути клуб вільним агентом. Балканець не виходив на поле з кінця листопада. Повернення нападника з лазарету очікують у найближчі тижні.

Статистика Душана Влаховіча

У нинішньому сезоні серб провів 17 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив шість м'ячів. Голи форварда порівну розподілилися між Серією A та Лігою чемпіонів.

Кольори «б'янконері» Влаховіч захищає із січня 2022 року. З того час він зіграв 162 матчі за «Юве» загалом, у яких оформив 64 м'ячі. З командою нападник завоював Кубок Італії 2023/24.

Результати «Ювентуса» в сезоні 2025/26

Туринці продовжують виступи в Серії A та Лізі чемпіонів. Зокрема, в національній першості «Стара синьйора» випала з чільної четвірки та йдуть п'ятими.

«Юве» набрав 46 очок за 26 турів і чотирма пунктами поступається столичній «Ромі», що йде четвертою. Наразі туринці мають триматчеву серію без перемог у чемпіонаті Італії.

«Ювентус» фінішував на 13-й сходинці в основному етапі Ліги чемпіонів. У плей-офф турніру команді Лучано Спаллетті випало грати зі стамбульським «Галатасараєм». Перший матч туринці несподівано програли (2:5).

