Претендента на підвищення в АПЛ дискваліфікували через шпіонаж

Ілля Мандебура
Британський клуб спіймали на гарячому під час одного з важливих тренувань
фото: BBC
Персонал «Саутгемптона» суттєво порушив правила доброчесності 

Англійська футбольна ліга відсторонила «Саутгемптон» із розіграшу плейоф за право виходу до Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Суть скандалу

Уранці 7 травня стажист-аналітик «Саутгемптона» Вільям Солт був виявлений на підвищенні поблизу тренувальної бази «Мідлсбро» за 48 годин до першого півфінального матчу команд. Шпигун знімав процес на мобільний телефон і, ймовірно, вів трансляцію. Після виявлення він відмовився назватися, поспіхом видалив частину файлів і втік, проте клубний фотограф «Мідлсбро» встиг зафіксувати його обличчя та ідентифікував через офіційний сайт суперника. Під час розляду справи виявилися додаткові епізоди шпигунства: «Саутгемптон» аналогічно стежив за тренуваннями «Оксфорд Юнайтед» у грудні 2025 року та «Іпсвіч Таун» у квітні 2026 року. Цим клуб порушив правила ліги щодо максимальної добросовісності та суворої заборони на спостереження за суперником менш ніж за 72 години до очного матчу. Крім того, індивідуальні покарання фігурантам може винести Футбольна асоціація Англії.

Реакція клубу

Клуб визнав провину в таємному спостереженні та зйомці тактичних занять трьох суперників по Чемпіоншипу протягом сезону 2025/2026. Окрім виключення з турніру, незалежна дисциплінарна комісія покарала «святих» зняттям чотирьох очок на наступний сезон та оголосила офіційну догану. Через це рішення клуб втрачає шанс поборотися у фіналі на «Вемблі», а місце «Саутгемптона» у вирішальній грі посів саме постраждалий «Мідлсбро», який поступився йому в півфіналі.

Попри те, що «Саутгемптон» вважає покарання неспівмірним і подає офіційну апеляцію, ліга планує розглянути та закрити це питання впродовж середи, 20 травня, щоб уникнути переносу фіналу. Якщо рішення залишиться чинним, «Саутгемптон» повністю поверне кошти фанатам за викуплені квитки.

Нагадаємо, що клуб АПЛ погрожує забанити фанатів через гомофобні кричалки. «Лідс Юнайтед» запровадив додаткові заходи щодо виявлення тих, хто вів себе неприйнятно на матчі з «Брайтоном». 

Теги: ФК «Саутгемптон» НОВИНИ ФУТБОЛУ шпигун

