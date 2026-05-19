36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі

Сорана Кирстя неодноразово наближалася до двадцятки найсильніших, але вперше змогла увійти туди лише зараз

Румунська тенісистка завдяки своєму успішному грунтовому сезону зуміла увірватися до когорти найкращих

Румунська тенісистка Сорана Кирстя вписала своє ім'я в історію світового тенісу, ставши найстаршою гравчинею в історії Жіночої тенісної асоціації, яка дебютувала в топ-20 світового рейтингу. Про це повідомляє «Главком».

Яку позицію посідає румунка?

В оновленій світовій класифікації від понеділка 36-річна румунка здійснила потужний ривок одразу на дев'ять позицій і посіла 18-те місце. Перед початком цього сезону Кирстя оголосила, що він стане останнім у її професійній кар'єрі. Проте румунка наразі демонструє фантастичну форму, маючи в активі баланс перемог та поразок 27-8 та виграний домашній титул у Клуж-Напоці, який став четвертим у її кар'єрі.

Головним поштовхом для злету в рейтингу став виступ на турнірі серії WTA 1000 в Римі, який виграла українка Еліна Світоліна. На італійських кортах Сорана дійшла до півфіналу, а головною сенсацією турніру став її матч у третьому раунді, де Кирстя впевнено обіграла лідерку світового рейтингу Арину Соболенко. Зупинити її ходу змогла лише третя сіяна Коко Гофф у півфіналі.

Попередній рекорд

До цього моменту рекорд належав хорватській тенісистці Мір'яні Лучич-Бароні, яка вперше увірвалася до першої двадцятки у квітні 2017 року у віці 35 років. Кирстя також стала другою тенісисткою у 2026 році, яка оформила свій дебют у топ-20, після 18-річної американки Іви Джович, яка зробила це в лютому.

Кирстя, яка розпочала свою професійну кар'єру ще у 2008 році, неодноразово підбиралася впритул до цієї межі. Вона посідала 21-ше місце у 2013 та 2014 роках, а також піднімалася на 22-гу сходинку в лютому 2024 року. Проте в другій половині 2024 року через складну операцію, румунка надовго вибула з туру, через що в червні минулого року її рейтинг впав до 169-го місця.

