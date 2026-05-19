36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі
Румунська тенісистка завдяки своєму успішному грунтовому сезону зуміла увірватися до когорти найкращих
Румунська тенісистка Сорана Кирстя вписала своє ім'я в історію світового тенісу, ставши найстаршою гравчинею в історії Жіночої тенісної асоціації, яка дебютувала в топ-20 світового рейтингу. Про це повідомляє «Главком».
Яку позицію посідає румунка?
В оновленій світовій класифікації від понеділка 36-річна румунка здійснила потужний ривок одразу на дев'ять позицій і посіла 18-те місце. Перед початком цього сезону Кирстя оголосила, що він стане останнім у її професійній кар'єрі. Проте румунка наразі демонструє фантастичну форму, маючи в активі баланс перемог та поразок 27-8 та виграний домашній титул у Клуж-Напоці, який став четвертим у її кар'єрі.
Головним поштовхом для злету в рейтингу став виступ на турнірі серії WTA 1000 в Римі, який виграла українка Еліна Світоліна. На італійських кортах Сорана дійшла до півфіналу, а головною сенсацією турніру став її матч у третьому раунді, де Кирстя впевнено обіграла лідерку світового рейтингу Арину Соболенко. Зупинити її ходу змогла лише третя сіяна Коко Гофф у півфіналі.
Попередній рекорд
До цього моменту рекорд належав хорватській тенісистці Мір'яні Лучич-Бароні, яка вперше увірвалася до першої двадцятки у квітні 2017 року у віці 35 років. Кирстя також стала другою тенісисткою у 2026 році, яка оформила свій дебют у топ-20, після 18-річної американки Іви Джович, яка зробила це в лютому.
Кирстя, яка розпочала свою професійну кар'єру ще у 2008 році, неодноразово підбиралася впритул до цієї межі. Вона посідала 21-ше місце у 2013 та 2014 роках, а також піднімалася на 22-гу сходинку в лютому 2024 року. Проте в другій половині 2024 року через складну операцію, румунка надовго вибула з туру, через що в червні минулого року її рейтинг впав до 169-го місця.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна встановила віковий рекорд жіночого тенісу. Вона стала найстаршою тенісисткою з перемогами над трьома представницями чільної п'ятірки жіночого тенісу впродовж змагань.
