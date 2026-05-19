Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Одна з найбільших країн світу ризикує лишитися без трансляції Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Одна з найбільших країн світу ризикує лишитися без трансляції Чемпіонату світу 2026
Аналогічна ситуація виникла і в Китаї, але ФІФА змогла домовитися з одним з трансляторів та продати права
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Під час Чемпіонату світу 2022 частка перегляду в цій країні склала майже три відсотки від усього світу

Мільйони футбольних уболівальників в Індії ризикують залишитися без трансляцій Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який стартує вже 11 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Складна ситуація з трансляціями

ФІФА опинилася в глибокому глухому куті через нездатність узгодити вартість медіаправ із найбільшими мовниками Індії. Щоб спробувати врятувати ситуацію в екстреному порядку, офіційна делегація керівників ФІФА з питань медіаправ цього тижня особисто прибула до Індії для проведення конфіденційних переговорів.

Спочатку футбольна організація вимагала 100 мільйонів доларів за пакет прав на чемпіонати світу 2026 та 2030 років. Згодом, за даними джерел Reuters, ФІФА знизила свої фінансові апетити щонайменше до 60 мільйонів доларів. Однак спільне підприємство Reliance-Disney, яке є найбільшим медіагравцем Індії та контролюється компанією мільярдера Мукеша Амбані, запропонувало лише 20 мільйонів доларів, що становить лише третину від мінімальних очікувань ФІФА. Інший великий гравець на ринку спортивних трансляцій, компанія Sony, також провів попередні раунди переговорів, але в підсумку взагалі утримався від висування офіційної пропозиції, порахувавши угоду фінансово недоцільною.

Подібні випадки в інших країнах

У ФІФА підтвердили, що наразі вже уклали угоди про трансляцію світової першості у понад 180 країнах світу, проте підкреслили, що дискусії щодо ринку Індії тривають і мають залишатися суворо конфіденційними. Представники Reliance-Disney та Sony від коментарів утримуються. Наразі ситуація з Індією виглядає не особливо оптимістичною, особливо на тлі того, що ФІФА лише минулого тижня змогла врегулювати аналогічне протистояння в Китаї – іншому великому ринку. Там медіахолдинг China Media Group усе ж таки підписав угоду в останній момент. Для порівняння, під час минулих чемпіонатів світу Китай та Індія викуповували права заздалегідь, що дозволяло запускати масштабні промокампанії за кілька місяців до старту.

Попри те, що Індія є абсолютно крикетною країною (492 мільйони фанатів за даними Deloitte та Google), футбол тут стрімко розвивається і вже має солідну армію у близько 85 мільйонів активних уболівальників. Під час минулої світової першості в Катарі на Індії припало 2,9% від загального глобального охоплення телебачення. Разом із Китаєм ці дві країни згенерували майже чверть усього світового цифрового стрімінгу попереднього Мундіалю. 

Нагадаємо, що ФІФА співпрацюватиме з YouTube щодо показу матчів Чемпіонату світу 2026

Теги: Індія НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Рибак став переможцем юнацького клубного чемпіонату світу-2025
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
20 квiтня, 17:34
Матвій Пономаренко забив красивий гол через півполя
Форвард «Динамо» забив «Шахтарю» з центра поля у Класичному Прем'єр-ліги
3 травня, 18:30
В’ячеслав Суркіс зіграв 100 матчів за «Динамо» в юніорському Чемпіонаті України
Син Суркіса став рекордсменом юніорського Чемпіонату України з футболу
7 травня, 13:02
«Гірники» обійшлися без кадрових змін
«Шахтар» розкрив склад на другий півфінал Ліги конференцій проти «Крістал Пелас»
7 травня, 21:10
«Шахтар» обіграв «Полтаву» і достроково став чемпіоном УПЛ
Вихід «Шахтаря» в Лігу чемпіонів підняв Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА нового сезону
11 травня, 18:12
Аутсайдерам доведеться зіграти в інший день
Прем'єр-ліга вимушено перенесла один із матчів туру
13 травня, 18:10
Українці тріумфували у Польщі
Юнацька збірна України стала переможцем Турніру розвитку УЄФА
14 травня, 12:40
Жозе Моурінью опинився на півшляху в Мадрид
«Реал» заплатить «Бенфіці» солідні відступні в разі призначення Моурінью
14 травня, 19:39
Ігор Костюк і «Динамо» підпишуть новий контракт на два роки
«Динамо» визначилося з тренером на наступний сезон – джерело
15 травня, 11:36

Новини

УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі
УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі
Клуб АПЛ погрожує забанити фанатів через гомофобні кричалки
Клуб АПЛ погрожує забанити фанатів через гомофобні кричалки
Одна з найбільших країн світу ризикує лишитися без трансляції Чемпіонату світу 2026
Одна з найбільших країн світу ризикує лишитися без трансляції Чемпіонату світу 2026
36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі
36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі
У Румунії топова тренерка з гімнастики звинувачується у знущаннях над підопічними
У Румунії топова тренерка з гімнастики звинувачується у знущаннях над підопічними
У молодіжної збірної України з футболу буде новий тренер – джерело
У молодіжної збірної України з футболу буде новий тренер – джерело

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua