Одна з найбільших країн світу ризикує лишитися без трансляції Чемпіонату світу 2026

Мільйони футбольних уболівальників в Індії ризикують залишитися без трансляцій Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який стартує вже 11 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Складна ситуація з трансляціями

ФІФА опинилася в глибокому глухому куті через нездатність узгодити вартість медіаправ із найбільшими мовниками Індії. Щоб спробувати врятувати ситуацію в екстреному порядку, офіційна делегація керівників ФІФА з питань медіаправ цього тижня особисто прибула до Індії для проведення конфіденційних переговорів.

Спочатку футбольна організація вимагала 100 мільйонів доларів за пакет прав на чемпіонати світу 2026 та 2030 років. Згодом, за даними джерел Reuters, ФІФА знизила свої фінансові апетити щонайменше до 60 мільйонів доларів. Однак спільне підприємство Reliance-Disney, яке є найбільшим медіагравцем Індії та контролюється компанією мільярдера Мукеша Амбані, запропонувало лише 20 мільйонів доларів, що становить лише третину від мінімальних очікувань ФІФА. Інший великий гравець на ринку спортивних трансляцій, компанія Sony, також провів попередні раунди переговорів, але в підсумку взагалі утримався від висування офіційної пропозиції, порахувавши угоду фінансово недоцільною.

Подібні випадки в інших країнах

У ФІФА підтвердили, що наразі вже уклали угоди про трансляцію світової першості у понад 180 країнах світу, проте підкреслили, що дискусії щодо ринку Індії тривають і мають залишатися суворо конфіденційними. Представники Reliance-Disney та Sony від коментарів утримуються. Наразі ситуація з Індією виглядає не особливо оптимістичною, особливо на тлі того, що ФІФА лише минулого тижня змогла врегулювати аналогічне протистояння в Китаї – іншому великому ринку. Там медіахолдинг China Media Group усе ж таки підписав угоду в останній момент. Для порівняння, під час минулих чемпіонатів світу Китай та Індія викуповували права заздалегідь, що дозволяло запускати масштабні промокампанії за кілька місяців до старту.

Попри те, що Індія є абсолютно крикетною країною (492 мільйони фанатів за даними Deloitte та Google), футбол тут стрімко розвивається і вже має солідну армію у близько 85 мільйонів активних уболівальників. Під час минулої світової першості в Катарі на Індії припало 2,9% від загального глобального охоплення телебачення. Разом із Китаєм ці дві країни згенерували майже чверть усього світового цифрового стрімінгу попереднього Мундіалю.

Нагадаємо, що ФІФА співпрацюватиме з YouTube щодо показу матчів Чемпіонату світу 2026.