Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарна тенісистка здобула вищу освіту у 82 роки

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Легендарна тенісистка здобула вищу освіту у 82 роки
Біллі Джин Кінг виграла 39 турнірів Великого шлему, а також переписала гендерні стереотипи щодо тенісу
фото: WTA
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Біллі Джин Кінг своїм прикладом довела, що вчитися можливо навіть у поважному віці

Легендарна американська тенісистка, ікона боротьби за гендерну рівність та соціальну справедливість Біллі Джин Кінг у віці 82 років отримала диплом бакалавра гуманітарних наук з історії в Університеті штату Каліфорнія в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком».

Подробиці церемонії

Урочиста церемонія випуску відбулася в понеділок у залі Shrine Auditorium у компанії близько 6000 інших студентів. Біллі Джин Кінг вийшла на сцену в чорній випускній мантії, яскраво-рожевих окулярах, синіх кросівках та особливому золотому шарфі, який для неї виготовив друг. На одному боці шарфа красувалися її ініціали та абревіатура G.O.A.T. (Greatest Of All Time – найкраща в історії), а на іншому – вишита різнокольорова тенісна ракетка. Після отримання диплома колишня перша ракетка світу за традицією запустила в натовп автографовані тенісні м'ячі.

Свою промову перед випускниками легенда завершила емоційним вигуком іспанською: Sí se puede! («Так, ми можемо!»), викликавши бурю овацій, та додала головне напутнє слово: «Ніколи не пізно, у якому б віці ви не були і якими б не були ваші здібності – просто йдіть до своєї мети, якщо ви цього справді хочете». На запитання, чи планує вона тепер отримати ступінь магістра, Кінг з усмішкою згадала Шакіла О'Ніла, який нещодавно захистив магістерську роботу, і зазначила, що продовжувати вчитися – це просто чудово.

Тривалий шлях до вручення диплому

Легендарна тенісистка вперше вступила до університету у 1961 році, коли виграла свій перший із 20 титулів на Вімблдоні. Попри спортивні успіхи, Кінг не мала фінансової підтримки від університету, оскільки у 1961 році спортивні стипендії для жінок були недоступні. Окрім цього, за перемогу на Вімблдоні у 1961 році замість нинішніх пів мільйона доларів вона отримала лише подарунковий ваучер на 45 доларів у місцевий магазин.

Попри колосальний успіх, її завжди мучило те, що вона так і не завершила освіту. Вона суворо виправляла всіх біографів, які помилково писали, що вона є випускницею університету, повторюючи: «Я ще не заробила цей диплом». Два роки тому вона офіційно поновила навчання в університеті, де біля фізкультурного корпусу вже давно стоїть її власна бронзова статуя. Як і більшість її однокурсників у Cal State LA, де переважають іспаномовні студенти, Кінг стала першою особою у своїй родині, яка здобула вищу освіту.

Нагадаємо, що збірна України з тенісу вперше піднялася на третє місце рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг, який названий на честь легендарної тенісистки. 

Теги: навчання Кубок Біллі Джин Кінг теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександра Олійникова позмагається за трофей в Ельзасі
Олійникова пробилася в основну сітку тенісного турніру в Страсбурзі
17 травня, 16:52
«Досяг дна. Не розумів, навіщо жити». Російський тенісист розповів про психологічні проблеми
«Досяг дна. Не розумів, навіщо жити». Російський тенісист розповів про психологічні проблеми
14 травня, 15:12
Олександра Олійникова продовжила поступ у Вічному місті
Олійникова на відмові суперниці вийшла в третє коло тенісного турніру в Римі
7 травня, 17:45
Марта Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
4 травня, 14:58
Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у фіналі турніру в Мадриді
1 травня, 11:06
Поліна Скляр уперше у кар'єрі зіграє в основній сітці турніру ITF W100
Сенсаційна 15-річна українка вперше в кар’єрі пробилася в основну сітку турніру ITF
27 квiтня, 19:00
Реформа старшої школи запрацює поетапно з вересня 2026 року
Кабмін змінив правила роботи ліцеїв: що нового з вересня
24 квiтня, 15:35
В активі італійця 28 титулів на турнірах ATP
Перша ракетка світу розповів про свій відеоблог
23 квiтня, 12:57
Вероніка Подрез піднялась на 147-ме місце в рейтингу WTA
Українка Подрез здійснила карколомний ривок в рейтингу після успіху на дебютному турнірі WTA
20 квiтня, 14:26

Новини

Легендарна тенісистка здобула вищу освіту у 82 роки
Легендарна тенісистка здобула вищу освіту у 82 роки
Претендента на підвищення в АПЛ дискваліфікували через шпіонаж
Претендента на підвищення в АПЛ дискваліфікували через шпіонаж
УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі
УЄФА пожиттєво дискваліфікувала тренера, який знімав футболісток у душі
Клуб АПЛ погрожує забанити фанатів через гомофобні кричалки
Клуб АПЛ погрожує забанити фанатів через гомофобні кричалки
Одна з найбільших країн світу ризикує лишитися без трансляції Чемпіонату світу 2026
Одна з найбільших країн світу ризикує лишитися без трансляції Чемпіонату світу 2026
36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі
36-річна Кирстя встановила новий віковий рекорд у жіночому тенісі

Новини

В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
18 травня, 17:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua