Легендарна тенісистка здобула вищу освіту у 82 роки

Біллі Джин Кінг своїм прикладом довела, що вчитися можливо навіть у поважному віці

Легендарна американська тенісистка, ікона боротьби за гендерну рівність та соціальну справедливість Біллі Джин Кінг у віці 82 років отримала диплом бакалавра гуманітарних наук з історії в Університеті штату Каліфорнія в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком».

Подробиці церемонії

Урочиста церемонія випуску відбулася в понеділок у залі Shrine Auditorium у компанії близько 6000 інших студентів. Біллі Джин Кінг вийшла на сцену в чорній випускній мантії, яскраво-рожевих окулярах, синіх кросівках та особливому золотому шарфі, який для неї виготовив друг. На одному боці шарфа красувалися її ініціали та абревіатура G.O.A.T. (Greatest Of All Time – найкраща в історії), а на іншому – вишита різнокольорова тенісна ракетка. Після отримання диплома колишня перша ракетка світу за традицією запустила в натовп автографовані тенісні м'ячі.

Свою промову перед випускниками легенда завершила емоційним вигуком іспанською: Sí se puede! («Так, ми можемо!»), викликавши бурю овацій, та додала головне напутнє слово: «Ніколи не пізно, у якому б віці ви не були і якими б не були ваші здібності – просто йдіть до своєї мети, якщо ви цього справді хочете». На запитання, чи планує вона тепер отримати ступінь магістра, Кінг з усмішкою згадала Шакіла О'Ніла, який нещодавно захистив магістерську роботу, і зазначила, що продовжувати вчитися – це просто чудово.

Тривалий шлях до вручення диплому

Легендарна тенісистка вперше вступила до університету у 1961 році, коли виграла свій перший із 20 титулів на Вімблдоні. Попри спортивні успіхи, Кінг не мала фінансової підтримки від університету, оскільки у 1961 році спортивні стипендії для жінок були недоступні. Окрім цього, за перемогу на Вімблдоні у 1961 році замість нинішніх пів мільйона доларів вона отримала лише подарунковий ваучер на 45 доларів у місцевий магазин.

Попри колосальний успіх, її завжди мучило те, що вона так і не завершила освіту. Вона суворо виправляла всіх біографів, які помилково писали, що вона є випускницею університету, повторюючи: «Я ще не заробила цей диплом». Два роки тому вона офіційно поновила навчання в університеті, де біля фізкультурного корпусу вже давно стоїть її власна бронзова статуя. Як і більшість її однокурсників у Cal State LA, де переважають іспаномовні студенти, Кінг стала першою особою у своїй родині, яка здобула вищу освіту.

