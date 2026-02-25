Головна Спорт Новини
«Ювентус» накинув оком на зірку «Ліверпуля» – ЗМІ

Антон Федорців
Антон Федорців
«Ювентус» накинув оком на зірку «Ліверпуля» – ЗМІ
Аліссон Бекер отримав новий варіант продовження кар'єри
фото: Reuters

Італійський гранд прагне зміцнити проблемну позицію

Голкіпер збірної Бразилії Аліссон Бекер серйозно зацікавив туринський «Ювентус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Воротар англійського «Ліверпуля» став одним із фаворитів керівництва «бянконері». Менеджмент «Юве» розчарований рівнем виступів Мікеле Ді Грегоріо. У літнє трансферне вікно туринці прагнуть його замінити.

Аліссон опинився на радарі, оскільки чемпіон Англії буде готовий розглянути пропозиції продажу. «Ліверпуль» подбав про заміну бразильця. Раніше мерсисайдці придбали грузинського кіпера Гіоргі Мамардашвілі.

Альтернатива Аліссону – воротар лондонського «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Італієць прагне повернутися на батьківщину після трьох сезонів у складі «шпор». Раніше він захищав кольори італійських «Емполі», «Кальярі», «Перуджі» та «Венеції».

Тим часом французький ПСЖ підшукав заміну оборонцю Іллі Забарному. Тренерський штаб парижан нібито розчарований підписанням українця. Замінити його повинен центрбек із чемпіонату Німеччини.

До слова, нападник мадридського «Атлетіко» Антуан Грізманн отримав пропозицію з-за океану. Інтерес до француза виявив американський «Орландо Сіті». Колектив МЛС готовий підписати лідера «матрацників» у найближчі тижні.

Теги: Аліссон Бекер Серія А ФК Ювентус Прем’єр-ліга ФК Ліверпуль

Читайте також

Ерлінг Голанн потрапив на радари ПСЖ
ПСЖ вирішив підготувати в Англії ґрунт для трансферної бомби – ЗМІ
20 лютого, 15:50
Неймар прагне поїхати на чемпіонат світу 2026 року
Неймар підтвердив можливість завершення кар'єри
20 лютого, 17:10
Рубен Лофтус-Чік зазнав неприємної травми
Зірка «Мілана» зламав щелепу в сенсаційній поразці від «Парми»
23 лютого, 13:44
Дієго Сімеоне отримав нагоду повернутися в Мілан
«Інтер» зібрався переманити топтренера з чемпіонату Іспанії – ЗМІ
23 лютого, 15:28
Антуан Грізманн отримав шанс перебратися до сонячної Флориди
Суперзірка чемпіонату Іспанії розгляне переїзд у МЛС
Вчора, 13:10
Ілля Забарний поки не виправдав сподівань
ПСЖ підшукав заміну Забарному – ЗМІ
Вчора, 16:00

Скелетоніст Гераскевич виступить у Раді
Скелетоніст Гераскевич виступить у Раді
Став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027
Став відомий склад жіночої збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027
«Реал» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Реал» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Ювентус» накинув оком на зірку «Ліверпуля» – ЗМІ
«Ювентус» накинув оком на зірку «Ліверпуля» – ЗМІ
Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону незаконно відвідала окупований Донецьк
Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону незаконно відвідала окупований Донецьк
«Реал» втратив головного бомбардира перед «Бенфікою» у Лізі чемпіонів
«Реал» втратив головного бомбардира перед «Бенфікою» у Лізі чемпіонів

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
22 лютого, 18:22

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
