«Ювентус» накинув оком на зірку «Ліверпуля» – ЗМІ

Італійський гранд прагне зміцнити проблемну позицію

Голкіпер збірної Бразилії Аліссон Бекер серйозно зацікавив туринський «Ювентус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Воротар англійського «Ліверпуля» став одним із фаворитів керівництва «бянконері». Менеджмент «Юве» розчарований рівнем виступів Мікеле Ді Грегоріо. У літнє трансферне вікно туринці прагнуть його замінити.

Аліссон опинився на радарі, оскільки чемпіон Англії буде готовий розглянути пропозиції продажу. «Ліверпуль» подбав про заміну бразильця. Раніше мерсисайдці придбали грузинського кіпера Гіоргі Мамардашвілі.

Альтернатива Аліссону – воротар лондонського «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Італієць прагне повернутися на батьківщину після трьох сезонів у складі «шпор». Раніше він захищав кольори італійських «Емполі», «Кальярі», «Перуджі» та «Венеції».

Тим часом французький ПСЖ підшукав заміну оборонцю Іллі Забарному. Тренерський штаб парижан нібито розчарований підписанням українця. Замінити його повинен центрбек із чемпіонату Німеччини.

До слова, нападник мадридського «Атлетіко» Антуан Грізманн отримав пропозицію з-за океану. Інтерес до француза виявив американський «Орландо Сіті». Колектив МЛС готовий підписати лідера «матрацників» у найближчі тижні.