«Ювентус» знайшов нового форварда в чемпіонаті Англії – інсайдер

«Стара синьйора» накинула оком на футболіста з досвідом виступів у Серії A

Нападник англійського «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зіркзе потрапив до сфери зацікавлень туринського «Ювентуса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Італійський гранд розгляне трансфер нідерландця в міжсезоння. Форвард не зміг стати основним на «Олд Траффорд» і, вочевидь, прагнутиме змінити прописку. Взимку на нього активно полювала італійська «Рома».

За плечима Зіркзе два повні сезони в Серії A. У кампанії 2020/21 він недовго захищав кольори «Парми», а в 2022-2024 рр. успішно виступав за «Болонью». Зокрема, він допоміг «россоблу» за підсумками сезону 2023/24 сенсаційно пробитися до Ліги чемпіонів.

Влітку 2024 року «Болонья» продала Зіркзе МЮ за 42,5 млн євро. Нідерландський нападник уклав із «червоними дияволами» контракт до літа 2029-го. Сторони також передбачили в договір пункт пролонгації ще на рік.

У нинішньому сезоні Зіркзе зіграв 20 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу форвард записав лише два м'ячі та один асист. Натомість його конкурент Беньямін Шешко оформив 10 голів (27 матчів).

До слова, раніше міланський «Інтер» через травму втратив півзахисника Генріха Мхітаряна. Під час обстеження у ветерана виявили травму підколінного сухожилля. Він пропустить орієнтовно три тижні.

Тим часом італійський «Наполі» прагне пролонгувати лідера команди. Керівництво «партенопейців» готується підвищити зарплату півзахисника Скотта Мактомінея. В обмін на збільшення окладу шотландець продовжить контракт на додаткові два роки.