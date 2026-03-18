«Ювентус» знайшов нового форварда в чемпіонаті Англії – інсайдер

Антон Федорців
Джошуа Зіркзе оформив варіант повернення до Італії
фото: Reuters

«Стара синьйора» накинула оком на футболіста з досвідом виступів у Серії A

Нападник англійського «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зіркзе потрапив до сфери зацікавлень туринського «Ювентуса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Італійський гранд розгляне трансфер нідерландця в міжсезоння. Форвард не зміг стати основним на «Олд Траффорд» і, вочевидь, прагнутиме змінити прописку. Взимку на нього активно полювала італійська «Рома».

За плечима Зіркзе два повні сезони в Серії A. У кампанії 2020/21 він недовго захищав кольори «Парми», а в 2022-2024 рр. успішно виступав за «Болонью». Зокрема, він допоміг «россоблу» за підсумками сезону 2023/24 сенсаційно пробитися до Ліги чемпіонів.

Влітку 2024 року «Болонья» продала Зіркзе МЮ за 42,5 млн євро. Нідерландський нападник уклав із «червоними дияволами» контракт до літа 2029-го. Сторони також передбачили в договір пункт пролонгації ще на рік.

У нинішньому сезоні Зіркзе зіграв 20 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу форвард записав лише два м'ячі та один асист. Натомість його конкурент Беньямін Шешко оформив 10 голів (27 матчів).

До слова, раніше міланський «Інтер» через травму втратив півзахисника Генріха Мхітаряна. Під час обстеження у ветерана виявили травму підколінного сухожилля. Він пропустить орієнтовно три тижні.

Тим часом італійський «Наполі» прагне пролонгувати лідера команди. Керівництво «партенопейців» готується підвищити зарплату півзахисника Скотта Мактомінея. В обмін на збільшення окладу шотландець продовжить контракт на додаткові два роки.

Теги: ФК Ювентус Серія А ФК Манчестер Юнайтед Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте також

Скотт Мактоміней розквітнув у чемпіонаті Італії
«Наполі» прагне пролонгувати лідера команди
11 березня, 11:51
Мойзе Кен зацікавив багаторазового чемпіона Італії
«Мілан» націлився на форварда збірної Італії – ЗМІ
11 березня, 17:12
Ешлі Коул повернувся до Італії
Легенда чемпіонату Англії несподівано став до роботи в Італії
16 березня, 13:29
Генріх Мхітарян повернеться після міжнародної паузи
Лідер чемпіонату Італії втратив рекордсмена УПЛ на кілька тижнів
Вчора, 13:56
Серхіо Ромеро попрощався з великим футболом
Фіналіст Чемпіонату світу 2014 завершив кар'єру
Вчора, 18:56
Рафаель Леау розгнівав керівництво клубу
«Мілан» вирішив здихатися скандального нападника – ЗМІ
Сьогодні, 12:26

«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Сьогодні, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Сьогодні, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Сьогодні, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
