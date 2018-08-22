Кадетська збірна України посіла третє місце у групі на чемпіонаті світу з баскетболу



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Фото: ФБУ

Тож, тепер підопічні Валерія Жартуна гратимуть у міні-турнірі за 9-16 місця

Жіноча збірна України U-16 завершила груповий раунд чемпіонату Європи у Дивізіоні В.

Кадетська команда виграла три матчі з п'яти, але не зуміла пробитися у чвертьфінал, втративши шанси на підвищення у класі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Українська збірна посіла третє місце у групі, у той час як у плей-офф продовжать боротьбу дві кращі команди з кожної з чотирьох груп.

Тож, тепер підопічні Валерія Жартуна гратимуть у міні-турнірі за 9-16 місця і першим суперником нашої команди стане збірна Швейцарії, яка посіла четверте місце у групі С з двома перемогами та трьома поразками.

Цей поєдинок відбудеться у четверг, 23 серпня, о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, що у Дивізіон А за підсумку турніру вийдуть три кращі команди з Дивізіону В.