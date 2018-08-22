  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кадетська збірна України посіла третє місце у групі на чемпіонаті світу з баскетболу

    • Розсилка
    Фото: ФБУ - Кадетська збірна України посіла третє місце у групі на чемпіонаті світу з баскетболу
    Фото: ФБУ

    Тож, тепер підопічні Валерія Жартуна гратимуть у міні-турнірі за 9-16 місця

    Жіноча збірна України U-16 завершила груповий раунд чемпіонату Європи у Дивізіоні В.

    Кадетська команда виграла три матчі з п'яти, але не зуміла пробитися у чвертьфінал, втративши шанси на підвищення у класі, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Українська збірна посіла третє місце у групі, у той час як у плей-офф продовжать боротьбу дві кращі команди з кожної з чотирьох груп.

    Тож, тепер підопічні Валерія Жартуна гратимуть у міні-турнірі за 9-16 місця і першим суперником нашої команди стане збірна Швейцарії, яка посіла четверте місце у групі С з двома перемогами та трьома поразками.

    Цей поєдинок відбудеться у четверг, 23 серпня, о 19:30 за київським часом.

    Нагадаємо, що у Дивізіон А за підсумку турніру вийдуть три кращі команди з Дивізіону В.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ