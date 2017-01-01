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    Кака ще може продовжити кар’єру футболіста

    Відомого гравця запрошують в китайський клуб
    Легендарний півзахисник Кака ще може продовжити виступи. Екс-півзахисник «Мілана» та «Реала» Кака не поспішає завершувати кар'єру гравця. Бразилець близький до переходу в китайський «Гуйчжоу Чжичен», інформує Corriere dello Sport. За інформацією видання, наставник китайського клубу Грегоріо Мансано особисто
    • 25 Листопада, 12:49
    • Розсилка

    Відомого гравця запрошують в китайський клуб

    Легендарний півзахисник Кака ще може продовжити виступи.

    Екс-півзахисник «Мілана» та «Реала» Кака не поспішає завершувати кар'єру гравця. Бразилець близький до переходу в китайський «Гуйчжоу Чжичен», інформує Corriere dello Sport.

    За інформацією видання, наставник китайського клубу Грегоріо Мансано особисто переконує 35-річного бразильця перейти в його команду. Сторони наразі ведуть переговори про контракт на 1 рік та можуть досягти згоди вже найближчими днями.

    Відзначимо, що у «Гуйчжоу Чжичен» нещодавно виступав іспанець Рубен Кастро, який вже повернувся у «Бетіс». Китайський клуб у минулому чемпіонаті посів 8 позицію.

    Джерело: Футбол 24

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