Кака ще може продовжити кар’єру футболіста
- 25 Листопада, 12:49
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Відомого гравця запрошують в китайський клуб
Легендарний півзахисник Кака ще може продовжити виступи.
Екс-півзахисник «Мілана» та «Реала» Кака не поспішає завершувати кар'єру гравця. Бразилець близький до переходу в китайський «Гуйчжоу Чжичен», інформує Corriere dello Sport.
За інформацією видання, наставник китайського клубу Грегоріо Мансано особисто переконує 35-річного бразильця перейти в його команду. Сторони наразі ведуть переговори про контракт на 1 рік та можуть досягти згоди вже найближчими днями.
Відзначимо, що у «Гуйчжоу Чжичен» нещодавно виступав іспанець Рубен Кастро, який вже повернувся у «Бетіс». Китайський клуб у минулому чемпіонаті посів 8 позицію.
Джерело: Футбол 24