Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна

Марта у двох сетах у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді перемогла росіянку Мірру Андрєєву – 6:3, 7:5

Костюк підкорилося нове досягнення

Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде в топ-15 світового рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком».

Новий рекорд Костюк

Марта у двох сетах у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді перемогла росіянку Мірру Андрєєву – 6:3, 7:5.

Завдяки цій перемозі 23-річна українка оновить особистий рекорд – вперше в карʼєрі увійде в топ-15 рейтингу WTA.

До цього найкращою позицією Костюк було 16-те місце.

Підтримка Андрєєвою Путіна

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Нагадаємо, Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.

WTA 1000. Мадрид. Фінал

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва 6:3, 7:5

Для Костюк це був другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 11 поєдинків.

Також у цій грі наша співвітчизниця встановила одразу кілька історичних досягнень:

Дебют на рівні WTA 1000 : Це перший в її кар'єрі фінал на турнірах престижної категорії WTA 1000.

: Це перший в її кар'єрі фінал на турнірах престижної категорії WTA 1000. Національний рекорд у Мадриді : Марта стала першою українкою в історії, яка дійшла до фіналу цього турніру з моменту його заснування у 2009 році.

: Марта стала першою українкою в історії, яка дійшла до фіналу цього турніру з моменту його заснування у 2009 році. Унікальний сезонний рекорд : Вона стала першою українською тенісисткою, яка впродовж одного сезону зіграла у фіналах усіх трьох категорій – WTA 250 (Руан), WTA 500 (Брісбен) та WTA 1000 (Мадрид).

: Вона стала першою українською тенісисткою, яка впродовж одного сезону зіграла у фіналах усіх трьох категорій – WTA 250 (Руан), WTA 500 (Брісбен) та WTA 1000 (Мадрид). Елітний клуб України: Костюк стала лише третьою українкою в історії, яка вийшла у фінал турнірів категорії WTA 1000, після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної.

У понеділок Марта вперше з січня повернеться до першої двадцятки світового рейтингу та оновить особистий рекорд, піднявшись на 15-е місце (+8).