Костюк встановить особистий рекорд в рейтингу WTA після перемоги над прихильницею Путіна
Костюк підкорилося нове досягнення
Українська тенісистка Марта Костюк вперше в кар'єрі увійде в топ-15 світового рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком».
Новий рекорд Костюк
Марта у двох сетах у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді перемогла росіянку Мірру Андрєєву – 6:3, 7:5.
Завдяки цій перемозі 23-річна українка оновить особистий рекорд – вперше в карʼєрі увійде в топ-15 рейтингу WTA.
До цього найкращою позицією Костюк було 16-те місце.
Підтримка Андрєєвою Путіна
Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.
Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024
Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.
Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.
Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.
Нагадаємо, Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.
WTA 1000. Мадрид. Фінал
Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва 6:3, 7:5
Для Костюк це був другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 11 поєдинків.
Також у цій грі наша співвітчизниця встановила одразу кілька історичних досягнень:
- Дебют на рівні WTA 1000: Це перший в її кар'єрі фінал на турнірах престижної категорії WTA 1000.
- Національний рекорд у Мадриді: Марта стала першою українкою в історії, яка дійшла до фіналу цього турніру з моменту його заснування у 2009 році.
- Унікальний сезонний рекорд: Вона стала першою українською тенісисткою, яка впродовж одного сезону зіграла у фіналах усіх трьох категорій – WTA 250 (Руан), WTA 500 (Брісбен) та WTA 1000 (Мадрид).
- Елітний клуб України: Костюк стала лише третьою українкою в історії, яка вийшла у фінал турнірів категорії WTA 1000, після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної.
У понеділок Марта вперше з січня повернеться до першої двадцятки світового рейтингу та оновить особистий рекорд, піднявшись на 15-е місце (+8).
