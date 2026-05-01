Три фінали за сезон. Костюк повторила досягнення Світоліної

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Марта Костюк – перша українка, яка в одному сезоні дійшла до фіналу на турнірах WTA всіх категорій
фото: Getty Images

Марта Костюк продовжує переписувати історію українського тенісу

Марта Костюк стала другою тенісисткою з України, якій вдалося дійти щонайменше до трьох фіналів на турнірах WTA за один сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BTU.

У 2016 році у Еліни Світоліної було три фінали на турнірах WTA (один титул), в 2017 році – п'ять фіналів (п'ять титулів), а у 2018 році – чотири фінали (чотири титули).

Також Марта Костюк – перша українка, яка в одному сезоні дійшла до фіналу на турнірах WTA всіх категорій. Нагадаємо, що в січні вона стала призеркою на змаганнях WTA 500 у Брісбені, а два тижні тому виграла титул WTA 250 у Руані.

Нагадаємо, визначилася суперниця Марти Костюк у фіналі турніру WTA 1000 в Мадриді

За перемогу у столиці Іспанії Марта зіграє проти скандальної росіянки Мірри Андрєєвої.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

У півфіналі турніру у Мадриді Андрєєва у двох сетах здолала американську тенісистку Хейлі Баптіст.

Як повідомлялося, Костюк стала фіналісткою турніру WTA 1000 у Мадриді, обігравши у півфіналі колишню росіянку Анастасію Потапову, що нині виступає за Австрію.

Українці Середа та Гриценко виграли срібло суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду
Фігурант справи про збут наркотиків мав виконати вкидання шайби на грі Другої ліги з хокею
Стала відома дата проведення виборів президента ФІФА
Розклад матчів збірної України з хокею на Чемпіонаті світу 2026 у дивізіоні ІА
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів квітня
«Змогла переламати хід матчу». Костюк оцінила свою перемогу над Потаповою у Мадриді
