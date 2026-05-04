Костюк та Світоліна дізналися потенційних суперниць на турнірі в Римі
Відбулося жеребкування турніру WTA 1000 у Римі.
Еліна Світоліна та Марта Костюк потрапили до посіву та розпочнуть виступ у Римі з другого кола. Інші українки розпочнуть боротьбу з першого кола.
Турнір WTA 1000 у Римі. Перше коло
- Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)
- Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
- Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації
Турнір WTA 1000 у Римі. Друге коло
- Еліна Світоліна (Україна, 7) – переможниця поєдинку між двома кваліфаєрками
- Марта Костюк (Україна, 23) – переможниця пари Кароліна Плішкова (Чехія) – Джессіка Боусас Манейро (Іспанія)
- Лінда Носкова (Чехія, 13) – переможниця пари Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
- Гейлі Баптіст (США, 32) – переможниця пари Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації
- Клара Таусон (Данія, 18) – переможниця пари Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)
Матчі першого кола відбудуться 5-6 травня 2026 року, другого – 7-8 травня 2026 року.
Нагадаємо, Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.
WTA 1000. Мадрид. Фінал
Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва 6:3, 7:5
Для Костюк це був другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 11 поєдинків.
Також у цій грі наша співвітчизниця встановила одразу кілька історичних досягнень:
- Дебют на рівні WTA 1000: Це перший в її кар'єрі фінал на турнірах престижної категорії WTA 1000.
- Національний рекорд у Мадриді: Марта стала першою українкою в історії, яка дійшла до фіналу цього турніру з моменту його заснування у 2009 році.
- Унікальний сезонний рекорд: Вона стала першою українською тенісисткою, яка впродовж одного сезону зіграла у фіналах усіх трьох категорій – WTA 250 (Руан), WTA 500 (Брісбен) та WTA 1000 (Мадрид).
- Елітний клуб України: Костюк стала лише третьою українкою в історії, яка вийшла у фінал турнірів категорії WTA 1000, після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної.
