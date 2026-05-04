Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк та Світоліна дізналися потенційних суперниць на турнірі в Римі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Костюк та Світоліна дізналися потенційних суперниць на турнірі в Римі
Марта Костюк розпочне виступ у Римі з другого кола
фото: Getty Images

Матчі першого кола у Римі відбудуться 5-6 травня 2026 року, другого – 7-8 травня 2026 року

Відбулося жеребкування турніру WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком».

Еліна Світоліна та Марта Костюк потрапили до посіву та розпочнуть виступ у Римі з другого кола. Інші українки розпочнуть боротьбу з першого кола.

Турнір WTA 1000 у Римі. Перше коло

  • Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)
  • Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
  • Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації

Турнір WTA 1000 у Римі. Друге коло

  • Еліна Світоліна (Україна, 7) – переможниця поєдинку між двома кваліфаєрками
  • Марта Костюк (Україна, 23) – переможниця пари Кароліна Плішкова (Чехія) – Джессіка Боусас Манейро (Іспанія)
  • Лінда Носкова (Чехія, 13) – переможниця пари Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
  • Гейлі Баптіст (США, 32) – переможниця пари Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації
  • Клара Таусон (Данія, 18) – переможниця пари Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)

Матчі першого кола відбудуться 5-6 травня 2026 року, другого – 7-8 травня 2026 року.

Нагадаємо, Костюк виборола найбільший трофей у своїй кар'єрі: досі вона не вигравала змагання рівня WTA 1000.

WTA 1000. Мадрид. Фінал

Марта Костюк (Україна) – Мірра Андрєєва 6:3, 7:5

Для Костюк це був другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 11 поєдинків.

Також у цій грі наша співвітчизниця встановила одразу кілька історичних досягнень:

  • Дебют на рівні WTA 1000: Це перший в її кар'єрі фінал на турнірах престижної категорії WTA 1000.
  • Національний рекорд у Мадриді: Марта стала першою українкою в історії, яка дійшла до фіналу цього турніру з моменту його заснування у 2009 році.
  • Унікальний сезонний рекорд: Вона стала першою українською тенісисткою, яка впродовж одного сезону зіграла у фіналах усіх трьох категорій – WTA 250 (Руан), WTA 500 (Брісбен) та WTA 1000 (Мадрид).
  • Елітний клуб України: Костюк стала лише третьою українкою в історії, яка вийшла у фінал турнірів категорії WTA 1000, після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної.

Читайте також:

Теги: Еліна Світоліна Даяна Ястремська Марта Костюк теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марта Костюк: Хочу подякувати всім суперницям, з якими я грала, вони підштовхували мене
«Мені знадобилося чимало років для цього». Що сказала Костюк після здобуття найбільшого титулу у кар'єрі
2 травня, 21:15
Еліна Світоліна програла в Мадриді у другому колі
Світоліна втрималась у топ-10 світового рейтингу WTA завдяки Костюк
30 квiтня, 18:01
Еліна Світоліна не залишить топ-10 світового рейтингу
Світоліна, попри невдачу в Мадриді, залишиться у першій десятці рейтингу WTA
27 квiтня, 16:06
Корі Гофф є дворазовою переможницею Мейджорів в одиночному розряді
Третя ракетка звіту порівняла гру на ґрунті з «хорошим хлопцем щодо якого немає іскри»
23 квiтня, 16:27
Вінус Вільямс вперше у кар'єрі програла 10 матчів поспіль
Сумний рекорд. Легендарна Вінус Вільямс програла десятий матч поспіль
22 квiтня, 13:45
Ангеліна Калініна розширила представництво України в Мадриді
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30
Вероніка Подрез піднялась на 147-ме місце в рейтингу WTA
Українка Подрез здійснила карколомний ривок в рейтингу після успіху на дебютному турнірі WTA
20 квiтня, 14:26
Маркета Вондроушова протягом тривалого часу бореться з проблемами з ментальним здоров'ям, якими виправдовує свої дії
Переможниця турніру Великого Шлему Вондроушова потрапила в допінговий скандал
17 квiтня, 21:18
Еліна Світоліна є лідеркою українського жіночого тенісу
Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки «Ролан Гаррос»
15 квiтня, 13:27

Новини

Українські арбітрині працюватимуть на матчі дівочого чемпіонату Європи з футболу
Українські арбітрині працюватимуть на матчі дівочого чемпіонату Європи з футболу
Костюк та Світоліна дізналися потенційних суперниць на турнірі в Римі
Костюк та Світоліна дізналися потенційних суперниць на турнірі в Римі
Беленюк отримав суперника на дебютний бій у змішаних єдиноборствах
Беленюк отримав суперника на дебютний бій у змішаних єдиноборствах
Скапінцев набрав 10 очок у грі чемпіонату Ізраїлю
Скапінцев набрав 10 очок у грі чемпіонату Ізраїлю
Україна здобула чотири нагороди на етапі Європейського Кубка з художньої гімнастики
Україна здобула чотири нагороди на етапі Європейського Кубка з художньої гімнастики
Вперше за вісім років спортсмени з КНДР відвідають Південну Корею
Вперше за вісім років спортсмени з КНДР відвідають Південну Корею

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua