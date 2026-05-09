Тренер топової тенісистки отримав серйозну травму внаслідок парі з нею

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Франсіско Роїг раніше тренував Рафаеля Надаля, а також Емму Радукану
фото: Reuters

Франсіско Роїга екстренно прооперували у Варшаві

Курйозний та водночас прикрий інцидент стався під час підготовки до турніру в Римі з новим наставником Іги Свьонтек, Франсіско Роїгом. Про це повідомляє «Главком».

Випадкова травма Роїга

Під час відкритого тренування на знаменитій площі П'яцца-дель-Пополо 58-річний іспанський фахівець отримав розрив ахіллового сухожилля. Найбільш несподіваним фактом є те, що травма стала результатом парі на 100 євро, яке тренер уклав зі своєю підопічною. Свьонтек вела у рахунку 5:4 і мала матчбол, коли Роїг під час виконання спліт-степу серйозно травмував праву ногу. Попри важкість пошкодження, тренер зберігав настільки незворушний вираз обличчя, що тенісистка та її партнер по спарингу спочатку сприйняли це як жарт.

Наскільки складною є травма?

Наслідки виявилися серйозними, проте команда тенісистки діяла максимально оперативно. Інцидент стався в суботу, а вже наступного вівторка Роїгу зробили операцію у Варшаві. Попри хірургічне втручання, досвідчений тренер, який раніше працював із Рафаелем Надалем та Еммою Радукану, виявив неабияку відданість справі та пропустив лише одне тренування. Він одразу повернувся до Риму, щоб супроводжувати Свьонтек під час її виступів на Italian Open, де вона вже встигла здобути перемогу над Кеті Макнеллі у своєму першому матчі.

Наразі Франсіско Роїг змушений пересуватися за допомогою милиць, а його права нога зафіксована в гіпсі. Сама тенісистка зазначила, що дуже цінує такий вчинок свого наставника, оскільки розуміє, наскільки непросто йому перебувати на корті та надавати поради з лави у такому стані. 

Нагадаємо, що Свьонтек розповіла, чи будуть провідні тенісисти бойкотувати «Ролан Гаррос». Четверта ракетка світу, полька Іга Свьонтек висловила свою позицію щодо зменшення суми призових на Відкритому чемпіонаті Франції та можливий бойкот турніру зірками тенісу. 

Теги: Ролан Гаррос тренер травма теніс Іґа Свьонтек

Україна другий рік поспіль матиме дві команди у футзальній Лізі чемпіонів
Тренер топової тенісистки отримав серйозну травму внаслідок парі з нею
«Рух» та «Верес» зіграли у безгольову нічию в матчі Прем'єр-ліги
У жіночій НБА з'явилася команда з Канади: як вона зіграла свій перший матч в лізі
Олійникова програла 13-й ракетці світу і вибула з турніру в Римі
Українець Трахт став найрезультативнішим гравцем Чемпіонату світу з хокею
