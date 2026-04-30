Екстенісистка топ-20 рейтингу WTA оголосила про завершення кар'єри

Артем Худолєєв
36-річна Севастова виграла чотири титули WTA в одиночному розряді

Севастова була півфіналісткою US Open у 2018 році

195 ракетка світу латвійська тенісистка Анастасія Севастова повідомила про завершення професійної кар'єри. Про це повідомляє «Главком».

Заява Севастової

«Це ніколи не просто – прощатися з тим, що по-справжньому любиш, але після кількох місяців ретельних роздумів я ухвалила рішення. Я завершую професійну кар'єру у тенісі.

Озираючись на всі ці роки (насправді десятиліття), я відчуваю тільки подяку. Для мене було честю ділити корт із неймовірними суперниками, тренерами, фізіотерапевтами, спонсорами, офіційними особами і, звичайно ж, моїми приголомшливими вболівальниками.

Це були справжні американські гірки, сповнені зльотів і падінь, радощів та труднощів. І все ж таки я не можу не пишатися тим, чого досягла, і ще більше – тією дружбою на все життя, яку я змогла побудувати з такою кількістю видатних людей на цьому шляху.

І, нарешті, моїй родині та близьким: слів ніколи не буде достатньо. Просто знайте, що моя найглибша подяка та безмежна любов завжди належать вам», – написала Севастова в Instagram.

Анастасія Севастова: що відомо

36-річна Севастова виграла чотири титули WTA в одиночному розряді, а також була півфіналісткою US Open у 2018 році.

У жовтні 2018 року Анастасія піднімалася на 11-й рядок рейтингу WTA, що стало її найкращим результатом у кар'єрі.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Читайте також

Другий сет пройшов за повної переваги Костюк – вона не віддала суперниці жодного гейму
Гра завершилася розгромом. Костюк вийшла до півфіналу турніру у Мадриді
Вчора, 22:47
Поліна Скляр уперше у кар'єрі зіграє в основній сітці турніру ITF W100
Сенсаційна 15-річна українка вперше в кар’єрі пробилася в основну сітку турніру ITF
27 квiтня, 19:00
Новак Джокович є чинним олімпійськом чемпіоном
Джокович заявив, що хоче зіграти на Олімпіаді-2028
23 квiтня, 12:35
Маркета Вондроушова протягом тривалого часу бореться з проблемами з ментальним здоров'ям, якими виправдовує свої дії
Переможниця турніру Великого Шлему Вондроушова потрапила в допінговий скандал
17 квiтня, 21:18
Олійникова перемогла австрійку Ліллі Таггер
Олійникова здобула складну перемогу на старті турніру у Руані
15 квiтня, 15:24
Еліна Світоліна є лідеркою українського жіночого тенісу
Семеро українських тенісисток потрапили до заявки основної сітки «Ролан Гаррос»
15 квiтня, 13:27
Збірна України увійшла у топ-3 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Збірна України з тенісу вперше піднялася на третє місце рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
14 квiтня, 10:28
Еліна Світоліна здобула другу перемогу для України
Світоліна розгромила польку Каву в Кубку Біллі Джин Кінг: який рахунок після першого дня
10 квiтня, 19:56
Рафаель Надаль виграв 22 Мейджори, це другий результат в історії чоловічого тенісу
Новий тенісний стадіон у Мадриді може отримати назву на честь Надаля
31 березня, 13:04

«Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника
«Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника
Екстенісистка топ-20 рейтингу WTA оголосила про завершення кар'єри
Екстенісистка топ-20 рейтингу WTA оголосила про завершення кар'єри
Збірна України з хокею відрахувала сімох гравців перед стартом Чемпіонату світу
Збірна України з хокею відрахувала сімох гравців перед стартом Чемпіонату світу
Аутсайдер чемпіонату Англії звільнив головного тренера
Аутсайдер чемпіонату Англії звільнив головного тренера
Легендарний форвард «Шахтаря» розповів, чим займається після завершення кар’єри
Легендарний форвард «Шахтаря» розповів, чим займається після завершення кар’єри
Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів після півфінальних матчів
Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів після півфінальних матчів

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
