Екстенісистка топ-20 рейтингу WTA оголосила про завершення кар'єри

Севастова була півфіналісткою US Open у 2018 році

195 ракетка світу латвійська тенісистка Анастасія Севастова повідомила про завершення професійної кар'єри. Про це повідомляє «Главком».

Заява Севастової

«Це ніколи не просто – прощатися з тим, що по-справжньому любиш, але після кількох місяців ретельних роздумів я ухвалила рішення. Я завершую професійну кар'єру у тенісі.

Озираючись на всі ці роки (насправді десятиліття), я відчуваю тільки подяку. Для мене було честю ділити корт із неймовірними суперниками, тренерами, фізіотерапевтами, спонсорами, офіційними особами і, звичайно ж, моїми приголомшливими вболівальниками.

Це були справжні американські гірки, сповнені зльотів і падінь, радощів та труднощів. І все ж таки я не можу не пишатися тим, чого досягла, і ще більше – тією дружбою на все життя, яку я змогла побудувати з такою кількістю видатних людей на цьому шляху.

І, нарешті, моїй родині та близьким: слів ніколи не буде достатньо. Просто знайте, що моя найглибша подяка та безмежна любов завжди належать вам», – написала Севастова в Instagram.

Анастасія Севастова: що відомо

36-річна Севастова виграла чотири титули WTA в одиночному розряді, а також була півфіналісткою US Open у 2018 році.

У жовтні 2018 року Анастасія піднімалася на 11-й рядок рейтингу WTA, що стало її найкращим результатом у кар'єрі.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.