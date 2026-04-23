Третя ракетка звіту порівняла гру на ґрунті з «хорошим хлопцем щодо якого немає іскри»

Корі Гофф не особливо любить ґрунтове покриття

Американська тенісистка та третя ракетка світу Корі Гофф розповіла про своє ставлення до ґрунтового покриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tiempo de Tennis.

«Це, як у тебе є хлопець, він просто добре до тебе ставиться і робить все правильно, але просто немає іскри. Так я почуваюся з ґрунтом. Можливо, хороші хлопці у підсумку залишаються позаду», – заявила Гофф .

Корі Гофф є дворазовою переможницею Мейджорів в одиночному розряді (US Open та «Ролан Гаррос») та Підсумкового турніру WTA.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

«Я не з покоління TikTok. Якщо мені потрібно відволіктися під час турніру, дзвоню другу, граю в PlayStation або дивлюся YouTube. Мені подобається дивляти довгі відео, де говорять на різні теми: про науку, геополітику і навіть про щось глибше», – заявив Сіннер.