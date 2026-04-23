Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Третя ракетка звіту порівняла гру на ґрунті з «хорошим хлопцем щодо якого немає іскри»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Американська тенісистка та третя ракетка світу Корі Гофф розповіла про своє ставлення до ґрунтового покриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tiempo de Tennis.

«Це, як у тебе є хлопець, він просто добре до тебе ставиться і робить все правильно, але просто немає іскри. Так я почуваюся з ґрунтом. Можливо, хороші хлопці у підсумку залишаються позаду», – заявила Гофф .

Корі Гофф є дворазовою переможницею Мейджорів в одиночному розряді (US Open та «Ролан Гаррос») та Підсумкового турніру WTA.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Матчі кваліфікації «Ролан Гаррос» пройдуть традиційно перед стартом основного турніру.

Як повідомлялося, перша ракетка світу Яннік Сіннер розповів чому вирішив розвивати власний влог на YouTube.

«Я не з покоління TikTok. Якщо мені потрібно відволіктися під час турніру, дзвоню другу, граю в PlayStation або дивлюся YouTube. Мені подобається дивитися довгі відео, де говорять на різні теми: про науку, геополітику і навіть про щось глибше», – заявив Сіннер.

Теги: теніс Корі Ґауфф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua