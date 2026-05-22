Калініна вийшла до фіналу турніру WTA 250 в Рабаті

Святослав Василик
Ангеліна Калініна вперше за три роки пробилася до фіналу на турнірах WTA
фото: AP
Українка у двох сетах перемогла угорку Панну Удварді

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 84) вийшла у фінал грунтового турніру WTA 250 у Рабаті (Марокко). Про це повідомляє «Главком».

У півфіналі українка у двох сетах переграла представницю Угорщини Панну Удварді (WTA 68). Зазначимо, що перший сет Калініна забрала з принизливим рахунком 6:0, а у другій партії спокійно довела свою перевагу.

Українська тенісистка здобула третю перемогу цього року в матчах проти Удварді. У березні вони зустрічалися на турнірі WTA 125 в Анталії, а у квітні – на турнірі WTA 500 у Лінці.

Для Ангеліни це перший фінал на турнірах WTA категорії 250+ за останні три роки. У травні 2023-го вона дійшла до фіналу змагань у Римі (категорія WTA 1000). Загалом Калініна втретє вийшла до фіналу змагань в рамках WTA-туру.

WTA 250. Рабат (Марокко). 1/2 фіналу

  • Панна Удварді (Угорщина) – Ангеліна Калініна (Україна) 0:6, 3:6

Суперницею Калініної в вирішальному матчі стане переможниця зустрічі між швейцаркою Жил Тайхманн та хорваткою Петрою Марчинко.

Нагадаємо, у чвертьфіналі змагань у марокканському Рабаті Калініна у двох сетах здолала іншу угору Анну Бондар.

До слова, минулого тижня Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахстанську тенісистку Єлену Рибакіну.

