Стародубцева програла стартовий матч на турнірі у Римі

Юлія Стародубцева програла у 3-годинному матчі-дограванні на старті турніру WTA 1000 у Римі

Матч українки проти Сімони Вальтерт розтягнувся на два дні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 57) завершила виступи на грунтовому турнірі WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

У першому раунді українка у двох сетах зазнала поразки від представниці Швейцарії Сімони Вальтерт (WTA 91).

Перший сет матчу, який стартував ще вчора, 6 травня, проходив за рівної гри до рахунку 5:5. За цей час тенісистки реалізували по два брейкпойнти. Проте у підсумку Вальтерт змогла дотиснути українку і завершити партію перемогою 7:5.

У другому сеті Стародубцевій вдалося взяти реванш за першу партію – 6:4. Українка здійснила ривок в три виграні гейми за рахунку 1:1. При цьому в стартових п'яти геймах Стародубцева реалізувала усі три брейкпойнти.

У вирішальному, третьому сеті Стародубцева та Вальтерт не встигли завершити гру через дощ – партія зупинилася із рахунком 1:4 (30:40) на користь Вальтерт. Призупинену гру поновили сьогодні, 7 травня. Швейцарка завершила партію перемогою (6:1), а Стародубцева вибула з турніру.

Матч тривав майже три години, під час нього Стародубцева та Вальтерт не виконали подач навиліт, однак припустилися по три подвійні помилки.

Стародубцева вперше у кар'єрі зіграла в основній сітці тисячника у Римі. У 2024 році Юлія програла у другому раунді кваліфікації, а у 2025 – у першому.

WTA 1000. Рим. 1/64 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) – Сімона Вальтерт (Швейцарія) 5:7, 6:4, 1:6

Таким чином у другому колі турніру в Римі Україна буде представлена трьома тенісистками: перша ракетка країни Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна, яка пройшла автоматично у друге коло після зняття суперниці. Натомість Олександра Олійникова вийшла у другий раунд змагань, здолавши хорватку Петру Марчинко на старті.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк знялася з турніру в Римі через травму стегна. Українка не встигла зіграти в столиці Італії бодай матч. Вона вирішила зосередитися на відновленні до Відкритого чемпіонату Франції.