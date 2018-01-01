Канадці завоювали бронзові медалі у хокейному турнірі на Олімпійських іграх-2018

В матчі за третє місце канадці обіграли чехів

У матчі за бронзові нагороди хокейного турніру Олімпійських ігор збірна Канади впоралася зі збірною Чехії (6:4). Чехія активніше розпочала поєдинок, але незабаром залишилася в меншості і пропустила - шайбу на свій рахунок записав форвард швейцарського «Берна» Ендрю Еббетт. А потім протягом ще 31 секунди суперники закинули ще дві



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Збірна Канади з хокею. Фото: IIHF.com

В матчі за третє місце канадці обіграли чехів

У матчі за бронзові нагороди хокейного турніру Олімпійських ігор збірна Канади впоралася зі збірною Чехії (6:4).

Чехія активніше розпочала поєдинок, але незабаром залишилася в меншості і пропустила - шайбу на свій рахунок записав форвард швейцарського «Берна» Ендрю Еббетт. А потім протягом ще 31 секунди суперники закинули ще дві шайби. Спочатку Чехія зрівняла рахунок завдяки шайбі Мартіна Ружичка, але Канада швидко повернула собі перевагу після гола Кріса Келлі.

Більше того, в кінці періоду Дерек Рой збільшив перевагу родоначальників хокею, які у другому періоді могли зняти всі питання про переможця, але Павела Француза врятував каркас воріт.

В середині третього періоду знову повторилася ситуація першого. З інтервалом в 45 секунд команди обмінялися шайбами. Ендрю Еббетт оформив дубль, підставивши на п'ятачку ключку під передачу Брендона Козуня, а Ян Коварж завдяки індивідуальному проходу реалізував відкладений штраф - 2:4.

Через три хвилини люб'язностями обмінялися Кріс Келлі, який оформив дубль, а також Мартін Ерат, але після перегляду відео шайбу Ерато скасували. Цей момент виявився ключовим у грі.

Суперники продовжили грати у відкритий хокей з великою кількістю помилок, так що глядачі побачили ще три шайби, але відіграти дефіцит у три голи Чехії вже не вдалося - 4:6.

Нагадаємо, що у неділю, 25 лютого, о 06:10 за київським часом в фіналі за золоті нагороди змагатимуться збірні ОАР та Німеччини.

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Чоловіки, матч за третє місце

Чехія - Канада 4:6 (1:3, 0:0, 3:3)

Джерело: sportarena.com