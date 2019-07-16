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    Канадський хокеїст нагодував собак з Кубка Стенлі (відео)

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    Роббі Фаббрі&nbsp; - Канадський хокеїст нагодував собак з Кубка Стенлі (відео)
    Роббі Фаббрі 
    Bleedin' Blue

    Чемпіон НХЛ Роббі Фаббрі провів цілий день з трофеєм

    Форвард «Сент-Луїса» Роббі Фаббрі за традицією НХЛ провів цілий день з чемпіонським трофеєм – Кубком Стенлі.

    23-річний канадець відвідав кілька громадських закладів на батьківщині.

    Потім Фаббрі святкував у родинному колі. Спочатку він сам з гостями поїв з Кубка Стенлі, а потім нагодував собак.

    «Сент-Луїс» переміг у фінальній серії НХЛ сезону-2018/19 «Бостон» з рахунком 4:3.

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