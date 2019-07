Канадський хокеїст нагодував собак з Кубка Стенлі (відео)

Чемпіон НХЛ Роббі Фаббрі провів цілий день з трофеєм

Форвард «Сент-Луїса» Роббі Фаббрі за традицією НХЛ провів цілий день з чемпіонським трофеєм – Кубком Стенлі.

23-річний канадець відвідав кілька громадських закладів на батьківщині.

Потім Фаббрі святкував у родинному колі. Спочатку він сам з гостями поїв з Кубка Стенлі, а потім нагодував собак.

Hey @dog_rates, what rating do you give Hugo and Chelsea for their rendition of Lady and the Tramp (feat. special guest star the Stanley Cup)? #stlblues pic.twitter.com/2HMmWayVDS