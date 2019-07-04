Капітан збірної України підтримав натуралізацію іноземців



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В’ячеслав Кравцов підтримав натуралізацію іноземного баскетболіста для національної збірної

Капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов поділився своєю думкою щодо питання запрошення іноземних гравців до національної команди. Він переконаний, що наразі збірна потребує посилення натуралізованим легіонером.

«Наразі натуралізація потрібна. У нас є проблеми на деяких позиціях. Давно триває проблема розігруючого. У нас є сильний Денис Лукашов. Та він же не може 40 хвилин грати, йому потрібна заміна. Нам потрібен сильний легіонер, який може закрити позицію Лукашова», - зазначив Кравцов у інтерв’ю радіо НВ.

Нагадаємо, в останній відбірковій кампанії збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу 2019 року.

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