  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Капітан збірної України підтримав натуралізацію іноземців

    • Розсилка
    В'ячеслав Кравцов - Капітан збірної України підтримав натуралізацію іноземців
    В'ячеслав Кравцов
    ФІБА

    В’ячеслав Кравцов підтримав натуралізацію іноземного баскетболіста для національної збірної

    Капітан збірної України з баскетболу В’ячеслав Кравцов поділився своєю думкою щодо питання запрошення іноземних гравців до національної команди. Він переконаний, що наразі збірна потребує посилення натуралізованим легіонером.

    «Наразі натуралізація потрібна. У нас є проблеми на деяких позиціях. Давно триває проблема розігруючого. У нас є сильний Денис Лукашов. Та він же не може 40 хвилин грати, йому потрібна заміна. Нам потрібен сильний легіонер, який може закрити позицію Лукашова», - зазначив Кравцов у інтерв’ю радіо НВ.

    Нагадаємо, в останній відбірковій кампанії збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу 2019 року.

     Читайте також: Жіноча збірна України з баскетболу поступилася на старті Універсіади
    Читайте також
    Збірна України баскетбол В'ячеслав Кравцов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ