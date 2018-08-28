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    Капітан збірної України прибув в розташування іспанського «Бургоса»

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    Фото: БК Бургос - Капітан збірної України прибув в розташування іспанського «Бургоса»
    Фото: БК Бургос

    У минулому сезоні «Бургос» посів 14 місце у регулярному чемпіонаті

    Центровий та капітан національної збірної України В’ячеслав Кравцов прибув до табору свого нового клубу – іспанського «Бургоса», у складі якого проведе наступний сезон.

    Про це нова команда українця повідомила на офіційній сторінці в Facebook.

    У минулому сезоні «Бургос» посів 14 місце у регулярному чемпіонаті, завершивши сезон із 13 перемогами у 34 матчах.

    Кравцов у сезоні 2017/2018 захищав кольори турецького «Ешкішехіра», у складі якого за 18 хвилин на паркеті набирав по 8,2 очка та робив 3,8 підбирання.

    Раніше, нагадаємо, розпочав підготовку до сезону ще один центровий збірної України Артем Пустовий, який представлятиме в іспанській першості «Барселону».

    Зазначимо, що обидва баскетболісти раніше взяли участь в усіх шести матчах кваліфікації чемпіонату світу-2019.

    Наступний поєдинок відбору наша команда зіграє у київському Палаці спорту проти збірної Іспаніїї.


    Збірна України баскетбол
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