Капітан збірної України прибув в розташування іспанського «Бургоса»



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Фото: БК Бургос

У минулому сезоні «Бургос» посів 14 місце у регулярному чемпіонаті

Центровий та капітан національної збірної України В’ячеслав Кравцов прибув до табору свого нового клубу – іспанського «Бургоса», у складі якого проведе наступний сезон.

Про це нова команда українця повідомила на офіційній сторінці в Facebook.

У минулому сезоні «Бургос» посів 14 місце у регулярному чемпіонаті, завершивши сезон із 13 перемогами у 34 матчах.

Кравцов у сезоні 2017/2018 захищав кольори турецького «Ешкішехіра», у складі якого за 18 хвилин на паркеті набирав по 8,2 очка та робив 3,8 підбирання.

Раніше, нагадаємо, розпочав підготовку до сезону ще один центровий збірної України Артем Пустовий, який представлятиме в іспанській першості «Барселону».

Зазначимо, що обидва баскетболісти раніше взяли участь в усіх шести матчах кваліфікації чемпіонату світу-2019.

Наступний поєдинок відбору наша команда зіграє у київському Палаці спорту проти збірної Іспаніїї.



