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    Український баскетболіст Пустовий розпочав підготовку до сезону у складі «Барселони» (відео)

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    Артем Пустовий (третій зліва) - Український баскетболіст Пустовий розпочав підготовку до сезону у складі «Барселони» (відео)
    Артем Пустовий (третій зліва)

    У минулому сезоні каталонці посіли третє місце у регулярному чемпіонаті Іспанії

    Центровий збірної України Артем Пустовий приєднався до свого нового клубу – «Барселони».

    Команда нашого бігмена розпочала підготовку до сезону, провела перші тренування та передсезонну фотосесію, в яких, звичайно, взяв участь і наш баскетболіст.

    У минулому сезоні каталонці посіли третє місце у регулярному чемпіонаті Іспанії, а в плей-офф у півфінальному раунді поступилась «Басконії».

    Нагадаємо, Пустовий, який взяв участь в усіх шести матчах кваліфікації чемпіонату світу у складі збірної України, останні три сезони провів в іншому іспанському клубі «Обрадойро», з якого пішов на підвищення до європейського гранду.

    баскетбол
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