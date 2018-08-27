Український баскетболіст Пустовий розпочав підготовку до сезону у складі «Барселони» (відео)



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Артем Пустовий (третій зліва)

У минулому сезоні каталонці посіли третє місце у регулярному чемпіонаті Іспанії

Центровий збірної України Артем Пустовий приєднався до свого нового клубу – «Барселони».

Команда нашого бігмена розпочала підготовку до сезону, провела перші тренування та передсезонну фотосесію, в яких, звичайно, взяв участь і наш баскетболіст.

У минулому сезоні каталонці посіли третє місце у регулярному чемпіонаті Іспанії, а в плей-офф у півфінальному раунді поступилась «Басконії».

Нагадаємо, Пустовий, який взяв участь в усіх шести матчах кваліфікації чемпіонату світу у складі збірної України, останні три сезони провів в іншому іспанському клубі «Обрадойро», з якого пішов на підвищення до європейського гранду.