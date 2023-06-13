Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Капітан збірної України з футболу покинув свій клуб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Капітан збірної України з футболу покинув свій клуб
Андрій Ярмоленко провів у «Аль-Айні» сезон 2022-2023
фото з відкритих джерел

Клуб з ОАЕ офіційно попрощався з українським легіонером у соціальних мережах

33-річний вінгер (крайній півзахисник), капітан збірної України Андрій Ярмоленко залишає «Аль-Айн» з Абу-Дабі. Про це йдеться у Twitter «Аль-Айна».

Клуб з ОАЕ офіційно попрощався з українським легіонером у соціальних мережах.

«Удачі і спасибі... Ярмоленку», – йдеться в повідомленні.

Капітан збірної України з футболу покинув свій клуб фото 1

Раніше ходили чутки, що Ярмоленко повернеться в київське «Динамо».

Зазначимо, що сезон 2022-23 Ярмоленко провів у «Аль-Айні» з Абу-Дабі, де зіграв 28 матчів, у яких забив 12 голів і віддав чотири асисти.

Ярмоленко виступав у складі «Динамо» з 2007 по 2017 роки, зіграв 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 асистів. З київською командою він виграв три чемпіонства, два Кубки і три Суперкубки України.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Андрій Ярмоленко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дизайнер хотів створити форму в стилі мінімалізму
«Європейські ігри-2023». Презентовано парадну форму для української збірної (фото)
8 червня, 12:35
У півфіналі Україна обіграла Хорватію
Збірна України з сокки вийшла до фіналу Чемпіонату світу
11 червня, 13:30
Українські вболівальники подякували Німеччині за танки Leopard
Збірна України з футболу зіграла в нічию з Німеччиною. Вболівальники скандували «ЗСУ»
Вчора, 23:31

Новини

Капітан збірної України з футболу покинув свій клуб
Капітан збірної України з футболу покинув свій клуб
Збірна України з футболу зіграла в нічию з Німеччиною. Вболівальники скандували «ЗСУ»
Збірна України з футболу зіграла в нічию з Німеччиною. Вболівальники скандували «ЗСУ»
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів
«Нейтральний» олімпійський чемпіон з боротьби допомагає грішми армії РФ
«Нейтральний» олімпійський чемпіон з боротьби допомагає грішми армії РФ
«Забирайся в джунглі». Лукаку став жертвою расистів після невдалої гри у фіналі Ліги чемпіонів
«Забирайся в джунглі». Лукаку став жертвою расистів після невдалої гри у фіналі Ліги чемпіонів
Збірна України з сокки вийшла до фіналу Чемпіонату світу
Збірна України з сокки вийшла до фіналу Чемпіонату світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Путін заявив, що ціль війни – надалі знищувати українців
15K
Облили зеленкою та сечею: у Києві активісти напали на Чорновола (фото)
14K
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13K
Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ
8591
Сусідські війни. Власник пасіки виплатить велику компенсацію за укуси бджіл
7917
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту