Капітан збірної України з футболу покинув свій клуб

Клуб з ОАЕ офіційно попрощався з українським легіонером у соціальних мережах

33-річний вінгер (крайній півзахисник), капітан збірної України Андрій Ярмоленко залишає «Аль-Айн» з Абу-Дабі. Про це йдеться у Twitter «Аль-Айна».

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Клуб з ОАЕ офіційно попрощався з українським легіонером у соціальних мережах.

«Удачі і спасибі... Ярмоленку», – йдеться в повідомленні.

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Раніше ходили чутки, що Ярмоленко повернеться в київське «Динамо».

Зазначимо, що сезон 2022-23 Ярмоленко провів у «Аль-Айні» з Абу-Дабі, де зіграв 28 матчів, у яких забив 12 голів і віддав чотири асисти.

Ярмоленко виступав у складі «Динамо» з 2007 по 2017 роки, зіграв 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 асистів. З київською командою він виграв три чемпіонства, два Кубки і три Суперкубки України.