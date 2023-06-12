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Збірна України з футболу зіграла в нічию з Німеччиною. Вболівальники скандували «ЗСУ»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Збірна України з футболу зіграла в нічию з Німеччиною. Вболівальники скандували «ЗСУ»
Українські вболівальники подякували Німеччині за танки Leopard
фото з відкритих джерел

Українці прийшли на матч із плакатами на знак подяки Німеччині за надані нашим військовим танки Leopard

У німецькому Бремені сьогодні, 12 червня, відбувся футбольний поєдинок збірної України  з Німеччиною. Товариський матч завершився з рахунком 3:3.

Як відомо, проти німецької збірної на посаді головного тренера національної команди України дебютував Сергій Ребров.

Мережею розлетілися відео, як вболівальники на стадіоні скандували «ЗСУ».

Крім того, українці прийшли на матч із плакатами, на яких висловили подяку Німеччині за надану військову допомогу нашим Збройним силами, зокрема за танки Leopard.

Плакат із написом «Дякую за Leopard»
Плакат із написом «Дякую за Leopard»
фото: скриншот трансляції

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський позбавив стипендій двох боксерів – Олега Кирюхіна та Володимира Сидоренка. 

Теги: Збірна України Сергій Ребров НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина

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