Збірна України з футболу зіграла в нічию з Німеччиною. Вболівальники скандували «ЗСУ»

Українці прийшли на матч із плакатами на знак подяки Німеччині за надані нашим військовим танки Leopard

У німецькому Бремені сьогодні, 12 червня, відбувся футбольний поєдинок збірної України з Німеччиною. Товариський матч завершився з рахунком 3:3.

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Як відомо, проти німецької збірної на посаді головного тренера національної команди України дебютував Сергій Ребров.

Мережею розлетілися відео, як вболівальники на стадіоні скандували «ЗСУ».

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Крім того, українці прийшли на матч із плакатами, на яких висловили подяку Німеччині за надану військову допомогу нашим Збройним силами, зокрема за танки Leopard.

Плакат із написом «Дякую за Leopard» фото: скриншот трансляції

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський позбавив стипендій двох боксерів – Олега Кирюхіна та Володимира Сидоренка.