Збірна України з сокки вийшла до фіналу Чемпіонату світу

Другий фіналіст визначиться в матчі Мексика – Казахстан

У німецькому Ессені триває чемпіонат світу з сокки (Socca World Cup).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сокка є різновидом міні-футболу. Команди грають у форматі 6 на 6 два тайми по 20 хвилин на майданчику зі штучним газоном.

У півфіналі турніру збірна України обіграла Хорватію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Україна – Хорватія – 1:0

Гол: Кодацький, 20+1.

Раніше українська команда посіла перше місце у своїй групі, обігравши Єгипет (5:0), Казахстан (6:2) та Лівію (10:2). В 1/16 фіналу українці пройшли Албанію (3:1), в 1/8 фіналу – Марокко (3:1), а в 1/4 фіналу – Бразилію (1:1, пен. 2:0).

Другий фіналіст визначиться пізніше в матчі Мексика – Казахстан.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Поєдинки за 3-тє місце і за золото також пройдуть сьогодні, 11 червня (19:00 і 21:00).