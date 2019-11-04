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    Капітан збірної України з волейболу виграв свій перший трофей в Італії

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    Перший эвротрофей Олега Плотницького (на фото справа) - Капітан збірної України з волейболу виграв свій перший трофей в Італії
    Перший эвротрофей Олега Плотницького (на фото справа)
    Фейсбук Олега Плотницького

    Олег Плотницький набрав у матчі за титул три очки

    Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький з волейболу виграв свій перший титул в Італії.

    Перейшовши влітку цього року з «Монци» до лав чинних чемпіонів Серії А «Перуджі», Олег долучився до перемоги своєї нової команди в матчі за Суперкубок Італії. У титульному поєдинку чемпіони здолали «Модену» - 3:2 (27:25, 23:25, 25:23, 18:25, 15:12).

    Плотницький епізодично з’являвся на майданчику з лави запасних і набрав у цій зустрічі три очки. А лідерами атак «Перуджі» були серб Александр Атанасьєвіч і поляк кубинського походження Вільфредо Леон, які набрали 21-не і 18 очок відповідно. В атаці суперників традиційно виблискував італієць російського походження Іван Зайцев, який назабивав 30 очок.

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    Капітан збірної України з волейболу виграв свій перший трофей в Італії
    Капітан збірної України з волейболу виграв свій перший трофей в Італії
    Капітан збірної України з волейболу виграв свій перший трофей в Італії
    Фейсбук Олега Плотницького

    Нагадаємо, що в італійську Серію А Плотницький перебрався з харківського «Локомотива». У складі слобожанців Олег був дворазовим чемпіоном України (2016, 2017) і вигравав Кубок України (2016). Напередодні нинішнього сезону в інтерв’ю «Главкому» волейболіст говорив, що збирається у цьому сезоні разом із «Перуджею» нарешті відкрити лік європейським клубним титулам.

    У складі збірної Плотницький виграв срібло юніорського чемпіонату Європи-2016, а на цьогорічному дорослому Євро став співавтором історичного досягнення – чоловіча збірна нашої держави вперше дійшла до чвертьфіналу.

     Читайте також: Cуворе дитинство, гроші і «спорт поза політикою». Відверте інтерв’ю української зірки європейського волейболу
    волейбол Олег Плотницький Вільфредо Леон Іван Зайцев ВК «Перуджа» ВК «Модена»
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