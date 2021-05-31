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    Зінченко став найкращим у фіналі ЛЧ в складі «Манчестер Сіті». Шевченко його відпустив

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    Олександр Зінченко став найкращим в фіналі ЛЧ за статистичними показниками - Зінченко став найкращим у фіналі ЛЧ в складі «Манчестер Сіті». Шевченко його відпустив
    Олександр Зінченко став найкращим в фіналі ЛЧ за статистичними показниками
    Фото з відкритих джерел

    Захисник англійського клубу отримав три дні відпочину і долучиться до збірної на початку червня

    Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко отримав високу оцінку за матч. Навіть незважаючи на поразку і безпосередню участь в епізоді, в якому «Челсі» забив переможний гол. За підрахунками статистичного ресурсу WhoScored, українець протягом матчу зробив 73 передачі, 85% з яких були точними. Двічі йшов в дриблінг і обидва рази успішно. Крім того, Зінченко виграв п'ять єдиноборств в повітрі, ставши за цим показником найкращим на полі (нарівні з Рубеном Діашем). Шість разів вступав у відбір і тричі відбирав м'яч у суперника.

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    До збірної України, яка зараз готується до Євро в Харкові та за відсутності Андрія Шевченка закидала захисника Миколенка свіжими яйцями, капітан команди приєднається 1-2 червня.

    Сам Шевченко спостерігав за фіналом Ліги чемпіонів в компанії з другом Путіна.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Олександр Зінченко
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    Зінченко став найкращим у фіналі ЛЧ в складі «Манчестер Сіті». Шевченко його відпустив