Захисник англійського клубу отримав три дні відпочину і долучиться до збірної на початку червня

Гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко отримав високу оцінку за матч. Навіть незважаючи на поразку і безпосередню участь в епізоді, в якому «Челсі» забив переможний гол. За підрахунками статистичного ресурсу WhoScored, українець протягом матчу зробив 73 передачі, 85% з яких були точними. Двічі йшов в дриблінг і обидва рази успішно. Крім того, Зінченко виграв п'ять єдиноборств в повітрі, ставши за цим показником найкращим на полі (нарівні з Рубеном Діашем). Шість разів вступав у відбір і тричі відбирав м'яч у суперника.

До збірної України, яка зараз готується до Євро в Харкові та за відсутності Андрія Шевченка закидала захисника Миколенка свіжими яйцями, капітан команди приєднається 1-2 червня.

Сам Шевченко спостерігав за фіналом Ліги чемпіонів в компанії з другом Путіна.