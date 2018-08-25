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    Каріус залишає «Ліверпуль» (відео)

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    <span>Фото: Laurence Griffiths/Getty Images</span> - Каріус залишає «Ліверпуль» (відео)
    Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

    Головний «воротар-невдаха» минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів відтепер гратиме у чемпіонаті Туреччини

    Голкіпер «Ліверпуля» Лоріс Каріус продовжить кар'єру в «Бешикташі».

    25-річний футболіст виступатиме за турецький клуб на правах оренди до кінця сезону-2019/20.

    Помилка Каріуса у фіналі Ліги чемпіонів. Відео з Youtube

    На даний момент «Бешикташ» лідирує у турнірній таблиці турецької Суперліги, здобувши дві перемоги ув двох стартових турах.

    Каріус перейшов до «Ліверпуля» в 2016 році, підписавши з клубом п'ятирічний контракт. У минулому сезоні німецький голкіпер провів в АПЛ 19 матчів і пропустив 14 м'ячів.

    Раніше повідомлялося, що «Бешикташ» заплатить за дворічну оренду 2,5 мільйона євро.

    Джерело: Tribuna.com

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