Каріус залишає «Ліверпуль» (відео)
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Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Головний «воротар-невдаха» минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів відтепер гратиме у чемпіонаті Туреччини
Голкіпер «Ліверпуля» Лоріс Каріус продовжить кар'єру в «Бешикташі».
25-річний футболіст виступатиме за турецький клуб на правах оренди до кінця сезону-2019/20.
Помилка Каріуса у фіналі Ліги чемпіонів. Відео з Youtube
На даний момент «Бешикташ» лідирує у турнірній таблиці турецької Суперліги, здобувши дві перемоги ув двох стартових турах.
Каріус перейшов до «Ліверпуля» в 2016 році, підписавши з клубом п'ятирічний контракт. У минулому сезоні німецький голкіпер провів в АПЛ 19 матчів і пропустив 14 м'ячів.
Раніше повідомлялося, що «Бешикташ» заплатить за дворічну оренду 2,5 мільйона євро.
Джерело: Tribuna.com