Каріус залишає «Ліверпуль» (відео)



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Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Головний «воротар-невдаха» минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів відтепер гратиме у чемпіонаті Туреччини

Голкіпер «Ліверпуля» Лоріс Каріус продовжить кар'єру в «Бешикташі».

25-річний футболіст виступатиме за турецький клуб на правах оренди до кінця сезону-2019/20.

Помилка Каріуса у фіналі Ліги чемпіонів. Відео з Youtube

На даний момент «Бешикташ» лідирує у турнірній таблиці турецької Суперліги, здобувши дві перемоги ув двох стартових турах.

Каріус перейшов до «Ліверпуля» в 2016 році, підписавши з клубом п'ятирічний контракт. У минулому сезоні німецький голкіпер провів в АПЛ 19 матчів і пропустив 14 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що «Бешикташ» заплатить за дворічну оренду 2,5 мільйона євро.

Джерело: Tribuna.com