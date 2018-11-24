Карло Анчелотті прописав гравцям «Наполі» їсти шоколад після тренувань



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Карло Анчелотті Фото: Reuters

Італієць вірить у корисні якості шоколаду для футболістів

Тренер «Наполі» Карло Анчелотті змінив тренувальний процес, який був встановлений попереднім тренером неаполітанців Мауріціо Сарри.

Сарри був дуже авторитарним тренером, і гравці повинні були слухати тренера беззаперечно. Анчелотті ж зробив тренувальний режим більш лояльним.

Він дозволив гравцям більше часу проводити з родинами. Однак, снідати і обідати вони все одно повинні разом. Це об'єднує колектив.

Як повідомляє Corriere dello Sport, Карло дуже уважно стежить за тим, що їдять гравці. Одним з підтверджень цього є те, що він змушує гравців часто є шоколад після тренувань. Це сприяє більш швидкому відновленню.

Також він включив у тренувальний процес часте відвідування саун, а до раціону сухі фрукти і авокадо.

Джерело: ua-football.com