Карло Анчелотті прописав гравцям «Наполі» їсти шоколад після тренувань
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Італієць вірить у корисні якості шоколаду для футболістів
Тренер «Наполі» Карло Анчелотті змінив тренувальний процес, який був встановлений попереднім тренером неаполітанців Мауріціо Сарри.
Сарри був дуже авторитарним тренером, і гравці повинні були слухати тренера беззаперечно. Анчелотті ж зробив тренувальний режим більш лояльним.
Він дозволив гравцям більше часу проводити з родинами. Однак, снідати і обідати вони все одно повинні разом. Це об'єднує колектив.
Як повідомляє Corriere dello Sport, Карло дуже уважно стежить за тим, що їдять гравці. Одним з підтверджень цього є те, що він змушує гравців часто є шоколад після тренувань. Це сприяє більш швидкому відновленню.
Також він включив у тренувальний процес часте відвідування саун, а до раціону сухі фрукти і авокадо.
Джерело: ua-football.com