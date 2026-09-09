Карлос Алькарас поступився Бену Шелтону та залишив US Open

Карлос Алькарас у фіналі 2025 року здолав Янніка Сіннера

Іспанець став переможцем відкритого чемпіонату США у 2025 році

Американець Бен Шелтон та іспанець Карлос Алькарас зустрілись у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком»..

Перший сет на тай-брейку виграв іспанець. Згодом ініціативу у свої руки перехопив представник США, здобувши перемоги з рахунками 6:1 та 6:3. Втім, так легко здолати своєго суперника Шелтон не зумів: іспанець повернувся до гри та забрав четвертий сет, при тому, що в моменті його знудило.

П'ятий сет перейшов у чемпіонський тай-брейк, в якому іспанець поступився представнику США з рахунком 7:10.

У півфіналі на Бена Шеллтона чекає його співвітчизник Френсіс Тіафо.

Карлос Алькарас є діючим переможцем Відкритого чемпіонату США: у фіналі у 2025 році він здолав Янніка Сіннера.

US Open. Одиничний разряд. Чвертьфінал

Бен Шелтон (США) / Карлос Алькарас (Іспанія) – 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)

Нагадаємо, що Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з ушкодженням запястя.