Карлос Алькарас поступився Бену Шелтону та залишив US Open
Іспанець став переможцем відкритого чемпіонату США у 2025 році
Американець Бен Шелтон та іспанець Карлос Алькарас зустрілись у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком»..
Перший сет на тай-брейку виграв іспанець. Згодом ініціативу у свої руки перехопив представник США, здобувши перемоги з рахунками 6:1 та 6:3. Втім, так легко здолати своєго суперника Шелтон не зумів: іспанець повернувся до гри та забрав четвертий сет, при тому, що в моменті його знудило.
П'ятий сет перейшов у чемпіонський тай-брейк, в якому іспанець поступився представнику США з рахунком 7:10.
У півфіналі на Бена Шеллтона чекає його співвітчизник Френсіс Тіафо.
Карлос Алькарас є діючим переможцем Відкритого чемпіонату США: у фіналі у 2025 році він здолав Янніка Сіннера.
US Open. Одиничний разряд. Чвертьфінал
- Бен Шелтон (США) / Карлос Алькарас (Іспанія) – 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)
Нагадаємо, що Марта Костюк провела весь Відкритий чемпіонат США з ушкодженням запястя.
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