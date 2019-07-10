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    «Расинг» орендував у «Реала» конкурента українця Луніна

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    Люка Зідан - «Расинг» орендував у «Реала» конкурента українця Луніна
    Люка Зідан
    beIN SPORTS

    Син головного тренера мадридців Зінедіна Зідана залишив королівський клуб

    Іспанський «Расинг» орендував у мадридського «Реала» голкіпера Люку Зідана. Інформацію про це підтвердила прес-служба королівського клубу.

    Саме сина головного тренера мадридців Зінедіна Зідана називали основним конкурентом українця Андрія Луніна.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Люка Зідан залишить «Реал», а Андрій Лунін стане другим воротарем основної команди.

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