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    «Карпати» орендували на чотири місяці воротаря «Шахтаря»

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    «Карпати» орендували на чотири місяці воротаря «Шахтаря»

    Микита Шевченко гратиме в оренді у львівському клубі

    «Зелено-білі» уклали орендну угоду із донецьким «Шахтарем».

    Голкіпер «гірників» Микита Шевченко відтепер виступатиме за «Карпати», інформує офіційний сайт львівського клубу.

    Тривалість оренди – до кінця року.

    Микита Шевченко народився 26 січня 1993 року у Горлівці (Донецька область).

    Вихованець академії донецького «Шахтаря». Виступав за молодіжну команду «гірників», після чого був орендований маріупольським «Іллічівцем».

    Влітку 2013-го року вирушив у оренду у луганську «Зорю», де став повноцінним гравцем основи й отримав досвід виступів у Лізі Європи.

    Викликався до збірних України різного віку. У 2014-му отримав виклик до національної збірної України.

    Дивіться, як львівські «леви» вигризли перемогу у «Динамо» у Києві.

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