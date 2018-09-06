«Карпати» орендували на чотири місяці воротаря «Шахтаря»



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Микита Шевченко гратиме в оренді у львівському клубі

«Зелено-білі» уклали орендну угоду із донецьким «Шахтарем».

Голкіпер «гірників» Микита Шевченко відтепер виступатиме за «Карпати», інформує офіційний сайт львівського клубу.

Тривалість оренди – до кінця року.

Микита Шевченко народився 26 січня 1993 року у Горлівці (Донецька область).

Вихованець академії донецького «Шахтаря». Виступав за молодіжну команду «гірників», після чого був орендований маріупольським «Іллічівцем».

Влітку 2013-го року вирушив у оренду у луганську «Зорю», де став повноцінним гравцем основи й отримав досвід виступів у Лізі Європи.

Викликався до збірних України різного віку. У 2014-му отримав виклик до національної збірної України.

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