«Карпати» орендували на чотири місяці воротаря «Шахтаря»
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Микита Шевченко гратиме в оренді у львівському клубі
«Зелено-білі» уклали орендну угоду із донецьким «Шахтарем».
Голкіпер «гірників» Микита Шевченко відтепер виступатиме за «Карпати», інформує офіційний сайт львівського клубу.
Тривалість оренди – до кінця року.
Микита Шевченко народився 26 січня 1993 року у Горлівці (Донецька область).
Вихованець академії донецького «Шахтаря». Виступав за молодіжну команду «гірників», після чого був орендований маріупольським «Іллічівцем».
Влітку 2013-го року вирушив у оренду у луганську «Зорю», де став повноцінним гравцем основи й отримав досвід виступів у Лізі Європи.
Викликався до збірних України різного віку. У 2014-му отримав виклик до національної збірної України.
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