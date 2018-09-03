Як львівські «леви» вигризли перемогу у «Динамо» у Києві (відео)



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Фото ФК «Карпати»

«Карпати» сенсаційно обіграли чинних віце-чемпіонів

У неділю, 2 вересня, у межах української футбольної Прем’єр-ліги київське «Динамо» вдома безпорадно програло львівським «Карпатам».

На НСК «Олімпійський» у цей вечір два м'ячі на свій рахунок записав гравець «зелено-білих» Мар'ян Швед. Футболісти ж «Динамо» так і не спромоглися відзначитися.

Зауважимо, що господарі поступалися 0:2 ще після першого тайму.

У другій половині кияни отримали перевагу у вигляді зайвого гравця, адже з поля за другу жовту картку був вилучений Аді Мегремич.

Та навіть така перевага не принесла «динамівцям» користі. Хоча кілька моментів у них було, зокрема, двічі «Карпати» рятували стійка та поперечка воріт.

«Динамо» так і не спромоглося забити бодай один м’яч, і матч завершився з рахунком 0:2.

До Вашої уваги огляд зустрічі:

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