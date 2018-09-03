  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Як львівські «леви» вигризли перемогу у «Динамо» у Києві (відео)

    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Карпати&raquo; - Як львівські «леви» вигризли перемогу у «Динамо» у Києві (відео)
    Фото ФК «Карпати»

    «Карпати» сенсаційно обіграли чинних віце-чемпіонів

    У неділю, 2 вересня, у межах української футбольної Прем’єр-ліги київське «Динамо» вдома безпорадно програло львівським «Карпатам».

    На НСК «Олімпійський» у цей вечір два м'ячі на свій рахунок записав гравець «зелено-білих» Мар'ян Швед. Футболісти ж «Динамо» так і не спромоглися відзначитися.

    Зауважимо, що господарі поступалися 0:2 ще після першого тайму.

    У другій половині кияни отримали перевагу у вигляді зайвого гравця, адже з поля за другу жовту картку був вилучений Аді Мегремич.

    Та навіть така перевага не принесла «динамівцям» користі. Хоча кілька моментів у них було, зокрема, двічі «Карпати» рятували стійка та поперечка воріт.

    «Динамо» так і не спромоглося забити бодай один м’яч, і матч завершився з рахунком 0:2.

    До Вашої уваги огляд зустрічі:

    Дивіться також, як «Олімпік» на виїзді мінімально обіграв «Десну».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем'єр Ліга ФК Карпати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ