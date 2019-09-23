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    «Карпати» підсилилися нападником збірної Уганди, який грав в українського тренера у «Вердері»

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    У складі львів'ян колись грали зімбабвієць і гвінеєць. Мелвін Лоренцен стане першим угандійцем - «Карпати» підсилилися нападником збірної Уганди, який грав в українського тренера у «Вердері»
    У складі львів'ян колись грали зімбабвієць і гвінеєць. Мелвін Лоренцен стане першим угандійцем
    ФК «Карпати»

    У Львові останнім часом шукають екзотику

    24-річний німецький форвард Мелвін Лоренцен підписав контракт з «Карпатами».

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    Умови угоди львівський клуб не повідомляє. У своїй новій команді футболіст гратиме під 36 номером.

    Лоренцен виступав у складі бременського «Вердера» з 2013 по 2017 рік, зокрема в той час, як «музик» очолював український фахівець Віктор Скрипник.

    У 2017 році Лоренцен перейшов у голландський клуб « Ден Гаґ». З 1 липня Мелвін перебував у статусі вільного агента.

    Лоренцен народився в Лондоні у родині вихідця з Уганди і німкені. Пізніше сім'я перебралася до Німеччини. Мелвін має німецький паспорт, але в 2016 році він також отримав громадянство Батьківщини батька і навіть встиг зіграти за збірну Уганди один матч.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати Віктор Скрипник Мелвін Лоренцен ФК «Вердер»
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