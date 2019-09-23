«Карпати» підсилилися нападником збірної Уганди, який грав в українського тренера у «Вердері»
У складі львів'ян колись грали зімбабвієць і гвінеєць. Мелвін Лоренцен стане першим угандійцем
ФК «Карпати»
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24-річний німецький форвард Мелвін Лоренцен підписав контракт з «Карпатами».
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Умови угоди львівський клуб не повідомляє. У своїй новій команді футболіст гратиме під 36 номером.
Лоренцен виступав у складі бременського «Вердера» з 2013 по 2017 рік, зокрема в той час, як «музик» очолював український фахівець Віктор Скрипник.
У 2017 році Лоренцен перейшов у голландський клуб « Ден Гаґ». З 1 липня Мелвін перебував у статусі вільного агента.
Лоренцен народився в Лондоні у родині вихідця з Уганди і німкені. Пізніше сім'я перебралася до Німеччини. Мелвін має німецький паспорт, але в 2016 році він також отримав громадянство Батьківщини батька і навіть встиг зіграти за збірну Уганди один матч.
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