«Карпати» пішли на карантин і закликали не зупиняти сезону



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«Карпатам» не до футболу Фото - ФК «Карпати»

Львів'яни підтвердили масове інфікування

За результатами повторних ПЛР-тестувань команди, обслуговуючого персоналу та працівників клубу, футбольний клуб «Карпати» констатував спалах захворювання на Covid-19.

«Сьогодні з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність вірусу в карпатівців (загалом тестування пройшли 65 осіб). Усі інфіковані ознайомлені із результатами та перебувають в ізоляції під контролем медиків», - йдеться в офіційному повідомленні ФК. Раніше мова йшла про 26 інфікованих.

Відповідно до протоколу, про ситуацію у таборі команди були оперативно повідомлені Українська Асоціація Футболу та Прем’єр-ліга. Карантин у клубі запроваджено щонайменше на два тижні, повністю скасовано будь-які тренування.

«Звертаємося до найвищих футбольних інстанцій з проханням не зупиняти поєдинки поточного сезону. Також звертаємося до усіх без винятку клубів України – максимально відповідально ставтеся до тестувань гравців, тренерів та персоналу. Від ризику зараження не застрахований ніхто», - застерігають львів’яни.

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Разом з тим, у «Карпатах» сподіваються, зо після завершення карантину, вже здорові гравці, із залученням карпатівців усіх вікових категорій, зможуть відновити тренувальний процес і дограти чемпіонат.