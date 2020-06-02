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    «Карпати» пішли на карантин і закликали не зупиняти сезону

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    &laquo;Карпатам&raquo; не до футболу - «Карпати» пішли на карантин і закликали не зупиняти сезону
    «Карпатам» не до футболу
    Фото - ФК «Карпати»

    Львів'яни підтвердили масове інфікування

    За результатами повторних ПЛР-тестувань команди, обслуговуючого персоналу та працівників клубу, футбольний клуб «Карпати» констатував спалах захворювання на Covid-19.

    «Сьогодні з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність вірусу в карпатівців (загалом тестування пройшли 65 осіб). Усі інфіковані ознайомлені із результатами та перебувають в ізоляції під контролем медиків», - йдеться в офіційному повідомленні ФК. Раніше мова йшла про 26 інфікованих.

    Відповідно до протоколу, про ситуацію у таборі команди були оперативно повідомлені Українська Асоціація Футболу та Прем’єр-ліга. Карантин у клубі запроваджено щонайменше на два тижні, повністю скасовано будь-які тренування.

    «Звертаємося до найвищих футбольних інстанцій з проханням не зупиняти поєдинки поточного сезону. Також звертаємося до усіх без винятку клубів України – максимально відповідально ставтеся до тестувань гравців, тренерів та персоналу. Від ризику зараження не застрахований ніхто», - застерігають львів’яни.

    Коронавірус в Україні
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      24340
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    Разом з тим, у «Карпатах» сподіваються, зо після завершення карантину, вже здорові гравці, із залученням карпатівців усіх вікових категорій, зможуть відновити тренувальний процес і дограти чемпіонат.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Львів Прем’єр-ліга ФК Карпати карантин коронавірус Українська асоціація футболу
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