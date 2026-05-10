Бомбардир «Атлетіко» вирішив покинути іспанський гранд – ЗМІ

Антон Федорців
Хуліан Альварес розглядатиме пропозиції інших клубів
фото: Reuters

Чемпіон світу прагне змінити клубну прописку влітку

Нападник мадридського «Атлетіко» Хуліан Альварес налаштований піти з «Метрополітано». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Cadena SER.

Представники аргентинця нібито контактували з низкою європейських грандів. Серед претендентів на форварда називають іспанську «Барселону», французький «Парі Сен-Жермен» і лондонський «Арсенал». Щоправда, сам Альварес не в захваті від ідеї повернення до Британії.

Щоправда, жоден клуб поки не виходив на зв'язок із «матрацниками». Іспанський гранд не хоче втрачати нападника та повісить на нього цінник на понад 100 млн євро. Керівництво «Атлетіко» переконане, що такі гроші ніхто не витрачатиме.

Альварес у нинішньому сезоні провів 49 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 20 голів і віддав дев'ять результативних передач. Контракт аргентинця з мадридцями чинний до літа 2030 року.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів
