Тренер Циганкова і Ваната може очолити легендарний клуб

Нідерландський Аякс вважає Мічела першим кандидатом на посаду головного тренера

Головний тренер іспанської Жирони Мічел Санчес може залишити команду після завершення сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Що відомо про інтерес «Аякса» до Мічела

У послугах 50-річного фахівця зацікавлений нідерландський «Аякс», керівництво якого незадоволене результатами команди. Наразі амстердамський клуб посідає четверте місце в чемпіонаті і ризикує залишитися без Ліги чемпіонів.

У шорт-листі «Аякса» є декілька відомих кандидатур, серед яких і головний тренер «Ліверпуля» Арне Слот, проте саме Мічел є фаворитом на посаду нового наставника.

«Жирона» не перешкоджатиме Мічелу, якщо той прийме пропозицію нідерландського клубу. Іспанець очолює «червоно-білих» з 2021 року. Відомо, що каталонці вже розпочали пошук нового потенційного тренера.

У складі «Жирони» виступають три футболісти збірної України – воротар Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат. Інший гравець «синьо-жовтих» – захисник Олександр Зінченко є у ростері «Аякса», однак не грає за команду з лютого через важку травму.

Нагадаємо, головний тренер «Жирони» Мічел Санчес прокоментував можливий трансфер форварда угорського «Дьора» та збірної України U-21 Олександра Пищура.

Іспанський наставник підтвердив, що клуб бажає оформити трансфер нападника та бачить його саме як підсилення основної команди. Таким чином Пищур одразу ж конкуруватиме з українським нападником каталонців Владиславом Ванатом.

Раніше повідомлялося, що трансфер Пищура в «Жирону» відбудеться у міжсезоння. Українець коштуватиме «червоно-білим» 1 млн євро. Угоді передували кількамісячні перемовини. Зокрема, взимку перехід Пищура зірвався.