Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер Циганкова і Ваната може очолити легендарний клуб

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Тренер Циганкова і Ваната може очолити легендарний клуб
Головний тренер «Жирони» Мічел влітку може очолити легендарний «Аякс»
фото: REUTERS

Нідерландський Аякс вважає Мічела першим кандидатом на посаду головного тренера

Головний тренер іспанської Жирони Мічел Санчес може залишити команду після завершення сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Що відомо про інтерес «Аякса» до Мічела

У послугах 50-річного фахівця зацікавлений нідерландський «Аякс», керівництво якого незадоволене результатами команди. Наразі амстердамський клуб посідає четверте місце в чемпіонаті і ризикує залишитися без Ліги чемпіонів.

У шорт-листі «Аякса» є декілька відомих кандидатур, серед яких і головний тренер «Ліверпуля» Арне Слот, проте саме Мічел є фаворитом на посаду нового наставника.

«Жирона» не перешкоджатиме Мічелу, якщо той прийме пропозицію нідерландського клубу. Іспанець очолює «червоно-білих» з 2021 року. Відомо, що каталонці вже розпочали пошук нового потенційного тренера.

У складі «Жирони» виступають три футболісти збірної України – воротар Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков та форвард Владислав Ванат. Інший гравець «синьо-жовтих» – захисник Олександр Зінченко є у ростері «Аякса», однак не грає за команду з лютого через важку травму.  

Нагадаємо, головний тренер «Жирони» Мічел Санчес прокоментував можливий трансфер форварда угорського «Дьора» та збірної України U-21 Олександра Пищура.

Іспанський наставник підтвердив, що клуб бажає оформити трансфер нападника та бачить його саме як підсилення основної команди. Таким чином Пищур одразу ж конкуруватиме з українським нападником каталонців Владиславом Ванатом.

Раніше повідомлялося, що трансфер Пищура в «Жирону» відбудеться у міжсезоння. Українець коштуватиме «червоно-білим» 1 млн євро. Угоді передували кількамісячні перемовини. Зокрема, взимку перехід Пищура зірвався.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко Віктор Циганков ФК Аякс ФК Жирона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Провідні команди Європи вшанують Мірчу Луческу
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
8 квiтня, 16:42
Кріштіану Роналду (в центрі) дав старт розгрому
Роналду з Феліксом і Мане влаштували розгром у чвертьфіналі Другої Ліги чемпіонів Азії
19 квiтня, 19:30
Житомиряни жодного разу не програли «гірникам»
«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ Реклама
20 квiтня, 12:12
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу Чемпіонату світу має провести у США
Спецпосланець Трампа запропонував замінити Іран на Італію на Чемпіонаті світу з футболу
23 квiтня, 10:41
Андрій Лунін грає за найдорожчий футбольний клуб світу
Команда українця очолила рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу 2026 року
26 квiтня, 14:46
Національна збірна України зіграє товариський поєдинок проти Данії
Збірна України з футболу зіграє товариський матч із Данією
30 квiтня, 12:41
Новий очільник ФІФА визначиться 18 березня 2027 року
Стала відома дата проведення виборів президента ФІФА
1 травня, 13:33
«Динамо» забило «Шахтарю» чотири голи
«Динамо» розгромило «Шахтар» у грі Національної ліги U19
3 травня, 09:24
Представники «Динамо» продовжують перебувати в Краснодарі і чекають на подальші новини
Футболісти московського «Динамо» не можуть вилетіти з Краснодара через атаку дронів
Сьогодні, 11:48

Новини

«Полісся» – «Олександрія». Прогноз і анонс на матч 27 туру УПЛ
«Полісся» – «Олександрія». Прогноз і анонс на матч 27 туру УПЛ
Тренер Циганкова і Ваната може очолити легендарний клуб
Тренер Циганкова і Ваната може очолити легендарний клуб
Ветерани російського хокею через атаку дронів не змогли вилетіти на гру путінської Нічної ліги
Ветерани російського хокею через атаку дронів не змогли вилетіти на гру путінської Нічної ліги
Молодий український фахівець став тренером року в чемпіонаті Австрії з баскетболу
Молодий український фахівець став тренером року в чемпіонаті Австрії з баскетболу
Один з кращих нападників Прем’єр-ліги може опинитися в «Динамо» – джерело
Один з кращих нападників Прем’єр-ліги може опинитися в «Динамо» – джерело
Україна – Японія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею
Україна – Японія. Прогноз і анонс на гру Чемпіонату світу з хокею

Новини

Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua