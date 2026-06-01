Перша ліга: «Чорноморець» повернувся в еліту, визначені пари плейоф

«Чорноморець» обіграв харківський «Металіст» та завоював путівку до Прем’єр-ліги

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

5 червня зіграють перші перехідні матчі за право грати в УПЛ

Одеський «Чорноморець» повернувся в українську Прем’єр-лігу, а «Лівий Берег» та «Агробізнес» гратимуть у плейоф за право підвищитись у класі. Про це повідомляє «Главком».

Відбулися матчі останнього 30-го туру Першої ліги 2025/26. У вирішальному поєдинку одеський «Чорноморець» обіграв харківський «Металіст» (1:0) та завоював путівку до Прем’єр-ліги. Команда Романа Григорчука набрала 65 очок і випередила «Лівий Берег» у турнірній таблиці.

За підсумками чемпіонату «Буковина» (78 очок) і «Чорноморець» (65) підвищилися у класі та наступного сезону виступатимуть в УПЛ. Клуби, які посіли 3–4 місця – «Лівий Берег» (63) та «Агробізнес» (53) – проведуть плейоф з командами УПЛ.

У перехідних матчах за право грати в УПЛ 2026/27 зустрінуться:

«Кудрівка» – «Агробізнес»

«Олександрія» – «Лівий Берег»

За жеребкуванням представники УПЛ у сезоні 2025/26 («Кудрівка» та «Олександрія») проведуть перші матчі 5 червня у статусі господарів, а матчі-відповіді – 9 червня в гостях.

Першу лігу залишають полтавська «Ворскла», «Поділля» з Хмельницького та «Металург» Запоріжжя. З Другої ліги піднімуться «Куликів-Білка» та «Локомотив» Київ, а також очікують на офіційні рішення «Колос-2» та «Полісся-2».

Нагадаємо, полтавська «Ворскла» не пройшла атестацію на новий сезон. Уболівальники «зелено-білих» не побачать улюблену команду на всеукраїнському рівні в наступній кампанії.

«На жаль, через значний обсяг боргових зобов'язань, які виникли і накопичувалися починаючи з 2021 року, наш клуб не зміг підтвердити фінансові критерії та отримати атестат для участі у футбольних змаганнях», – ідеться в заяві клубу.

Водночас менеджмент «зелено-білих» намагатиметься повернути професіональний статус. У керівництві «Ворскли» запланували провести реструктуризацію, оптимізувати процеси та пошук потенційних інвесторів і спонсорів. Клуб прагнутиме повернутися у змагання ПФЛ на сезон 2027/28.