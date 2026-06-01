Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Перша ліга: «Чорноморець» повернувся в еліту, визначені пари плейоф

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Перша ліга: «Чорноморець» повернувся в еліту, визначені пари плейоф
«Чорноморець» обіграв харківський «Металіст» та завоював путівку до Прем’єр-ліги
фото: ФК Чорноморець
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

5 червня зіграють перші перехідні матчі за право грати в УПЛ

Одеський «Чорноморець» повернувся в українську Прем’єр-лігу, а «Лівий Берег» та «Агробізнес» гратимуть у плейоф за право підвищитись у класі. Про це повідомляє «Главком».

Відбулися матчі останнього 30-го туру Першої ліги 2025/26. У вирішальному поєдинку одеський «Чорноморець» обіграв харківський «Металіст» (1:0) та завоював путівку до Прем’єр-ліги. Команда Романа Григорчука набрала 65 очок і випередила «Лівий Берег» у турнірній таблиці.

За підсумками чемпіонату «Буковина» (78 очок) і «Чорноморець» (65) підвищилися у класі та наступного сезону виступатимуть в УПЛ. Клуби, які посіли 3–4 місця – «Лівий Берег» (63) та «Агробізнес» (53) – проведуть плейоф з командами УПЛ.

У перехідних матчах за право грати в УПЛ 2026/27 зустрінуться:

  • «Кудрівка» – «Агробізнес»

  • «Олександрія» – «Лівий Берег»

За жеребкуванням представники УПЛ у сезоні 2025/26 («Кудрівка» та «Олександрія») проведуть перші матчі 5 червня у статусі господарів, а матчі-відповіді – 9 червня в гостях.

Першу лігу залишають полтавська «Ворскла», «Поділля» з Хмельницького та «Металург» Запоріжжя. З Другої ліги піднімуться «Куликів-Білка» та «Локомотив» Київ, а також очікують на офіційні рішення «Колос-2» та «Полісся-2».

Нагадаємо, полтавська «Ворскла» не пройшла атестацію на новий сезон. Уболівальники «зелено-білих» не побачать улюблену команду на всеукраїнському рівні в наступній кампанії.

«На жаль, через значний обсяг боргових зобов'язань, які виникли і накопичувалися починаючи з 2021 року, наш клуб не зміг підтвердити фінансові критерії та отримати атестат для участі у футбольних змаганнях», – ідеться в заяві клубу.

Водночас менеджмент «зелено-білих» намагатиметься повернути професіональний статус. У керівництві «Ворскли» запланували провести реструктуризацію, оптимізувати процеси та пошук потенційних інвесторів і спонсорів. Клуб прагнутиме повернутися у змагання ПФЛ на сезон 2027/28.

Теги: ФК «Агробізнес» (Волочиськ) Перша ліга УПЛ ФК Чорноморець НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Боротьба за трофей чемпіонату світу з футболу стартує 11 червня у Мехіко
На Чемпіонаті світу 2026 з футболу буде одразу три окремі церемонії відкриття
9 травня, 20:56
Ліонель Мессі не втомився підкоряти нові вершини
Мессі побив рекорд Вищої ліги футболу США та Канади
10 травня, 14:59
Джаррод Боуен матиме нагоду піти на підвищення
«Ліверпуль» накинув оком на капітана аутсайдера чемпіонату Англії
12 травня, 18:53
Хедлайнером шоу у перерві фіналу стане Мадонна
У перерві фіналу Чемпіонату світу з футболу вперше пройде шоу за участю світових зірок
14 травня, 10:42
Реброва не коментував інформацію про внесення ним застави за Єрмака
Ребров закрив коментарі в Instagram після внесення частини застави за Єрмака
16 травня, 14:39
Ілля Забарний змушений ділити роздягальню з представником РФ
Забарний не потиснув руку росіянину перед двостороннім поєдинком ПСЖ
23 травня, 21:59
Мексиканська збірна відкриватиме турнір
Чемпіонат світу 2026. Мексика, ПАР, Республіка Корея, Чехія: досьє на команди групи A
Сьогодні, 09:58
Україна вдало розпочала виступи в Чорногорії
Дівоча збірна України стартувала з перемоги на Турнірі розвитку УЄФА
26 травня, 17:35
Юхим Конопля є вихованцем Академії «Шахтаря»
Гравець збірної України з футболу перейшов до менхенгладбахської «Боруссії»
29 травня, 11:13

Новини

«Карпати» попрощалися з черговим легіонером
«Карпати» попрощалися з черговим легіонером
Основний оборонець збірної Франції потрапив у лазарет перед Чемпіонатом світу
Основний оборонець збірної Франції потрапив у лазарет перед Чемпіонатом світу
Перша ліга: «Чорноморець» повернувся в еліту, визначені пари плейоф
Перша ліга: «Чорноморець» повернувся в еліту, визначені пари плейоф
Лідер ПСЖ відшив російського журналіста після фіналу Ліги чемпіонів
Лідер ПСЖ відшив російського журналіста після фіналу Ліги чемпіонів
На чолі з 40-річною легендою. Мексика назвала склад на Чемпіонат світу 2026
На чолі з 40-річною легендою. Мексика назвала склад на Чемпіонат світу 2026
Збірна України з волейболу назвала склад на дебютні матчі жіночої Ліги націй
Збірна України з волейболу назвала склад на дебютні матчі жіночої Ліги націй

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua