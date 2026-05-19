Гвардіола піде з «Манчестер Сіті» після завершення сезону – джерело

Артем Худолєєв
55-річний Гвардіола очолює «Манчестер Сіті» з 2016 року
На «Манчестер Сіті» чекають великі зміни

Іспанець Хосеп Гвардіола залишить посаду головного тренера англійського футбольного клубу «Манчестер Сіті» після закінчення цього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

19 травня 2026 року «Манчестер Сіті» у передостанньому турі чемпіонату Англії на виїзді зіграє з «Борнмутом». 24 травня 2026 року команда прийме «Астон Віллу» у заключному матчі сезону.

«Манчестер Сіті» посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, відстаючи від «Арсеналу» на два очки. Команда цього сезону здобула Кубок Англії та кубок англійської ліги.

55-річний Гвардіола очолює «Манчестер Сіті» з 2016 року. Разом із ним клуб став шестиразовим чемпіоном Англії, п'ять разів переміг у Кубку англійської ліги, тричі – у Суперкубку Англії та кубку країни, по разу – у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.

До цього Гвардіола тренував іспанську «Барселону» та німецьку «Баварію».

З німцями він тричі виграв національний чемпіонат, двічі – кубок країни, по разу – Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу.

«Барселону» він призвів до трьох перемог у чемпіонаті та Суперкубку Іспанії, двічі – до тріумфу у Кубку Іспанії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
