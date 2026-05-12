Екскапітан «Реала» близький до купівлі іншого клубу чемпіонату Іспанії

Антон Федорців
Серхіо Рамос буде функціонером
фото: EFE

Дворазовий чемпіон Європи повернеться в рідні місця у новій ролі

Колишній оборонець збірної Іспанії Серхіо Рамос стане новим власником іспанської «Севільї». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Сторони нібито досягли принципової згоди щодо продажу клубу. Незабаром чинний та майбутній власники нервіонців підпишуть угоду та оголосять про зміни публічно. Процесом купівлі керував Рамос зі своїм братом Рене.

Легендарний футболіст заручився підтримкою інвестиційного холдингу Five Eleven Capital. Розмір часток після зміни власника наразі залишається таємницею. Орієнтовна сума угоди – 450 млн євро.

Чим відомий Серхіо Рамос

Уродженець передмістя Севільї, вихованець однойменного клубу. На дорослому рівні дебютував у складі нервіонців у сезоні 2003/04. У рідній команді провів дві кампанії та за 27 млн євро перейшов у «Реал».

У лавах «вершкових» відіграв 16 сезонів. Завоював із мадридцями усі можливі трофеї. Він п'ять разів став чемпіоном Іспанії, виграв два Кубки та чотири Суперкубки Іспанії, чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів, завоював три Суперкубки УЄФА та чотири рази переміг на Клубному чемпіонаті світу.

Ще два роки оборонець віддав французькому ПСЖ, де виграв два титули Ліги 1 і Суперкубок Франції. Донедавна виступав за мексиканський «Монтеррей». У складі збірної Іспанії двічі тріумфував на чемпіонатах Європи та переміг на ЧС-2010.

«Севілья» у сезоні 2025/26

У цій кампанії нервіонці змагаються лише на внутрішній арені. У рамках Кубка Іспанії команда здолала два раунди та вилетіла від «Алавеса» з Віторії (0:1) на стадії 1/16 фіналу.

За три тури до фінішу сезону в Ла Лізі «Севілья» іде на 13-й сходинці. Нервіонці набрали 40 очок, але ще не гарантували собі збереження прописки.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

