«Карпати» здійснили два найдорожчі трансфери в історії клубу

Львівський клуб продав у провідні клуби Чехії двох футболістів

Два футболісти львівських «Карпати» – Назар Домчак та Бабукарр Фаал – перейшли до клубів чемпіонату Чехії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Карпат».

У літнє вікно львівська команда вже провела два трансфери: воротар Назар Домчак перейшов до чеської «Славії» за п'ять мільйонів євро, а нападник Бабукарр Фаал став гравцем чеської «Вікторії» (Пльзень) за три мільйони євро.

Перехід Домчака в «Славію» – це найдорожчий трансфер «Карпат» в історії, тоді як перехід Фаала увійшов у топ-2. За даними порталу Transfermarkt, обидва підписання обійшли попередній найдорожчий продаж півзахисника Олега Федора у зимове трансферне вікно сезону 2025/26.

19-річний голкіпер Домчак є вихованцем Академії футболу «Карпати». На професійному рівні воротар дебютував за другу команду «левів» у Другій лізі у серпні 2023 року, а за основну команду провів перший поєдинок у сезоні 2025/26 – у першому турі УПЛ проти «Полісся».

Загалом у сезоні 2025/26 Домчак провів 27 матчів, 14 із яких відстояв «на нуль». За цим показником Назар увійшов до трійки найкращих воротарів УПЛ. Минулого року Домчак також дебютував за юнацьку та молодіжну збірні України.

Фаал приєднався до «зелено-білих» взимку 2026-го року. У складі «Карпат» гамбієць зіграв десять матчів, забив два голи та віддав чотири результативні передачі.

Новий клуб Домчака – празька «Славія» у сезоні 2025/26 здобув золото чемпіонату Чехії та виборов пряму путівку в основний етап Ліги чемпіонів. Натомість новий клуб Фаала «Вікторія» посів третє місце у чемпіонаті Чехії та забезпечив собі путівку у кваліфікацію Ліги Європи.

«Карпати» завершили сезон 2025/26 на дев'ятому місці УПЛ із 41 очком. Команда здобула десять перемог, в 11 матчах зіграла внічию, а в дев'яти поступилася.

