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    Казахстанський футбольний клуб веде переговори з колишнім тренером збірної України

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    Мирон Маркевич - Казахстанський футбольний клуб веде переговори з колишнім тренером збірної України
    Мирон Маркевич
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    Один з лідерів чемпіонату намагається домовитися з Мироном Маркевичем

    Очільник комітету національних збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич може продовжити тренерську кар’єру в Казахстані.

    За інформацією Vesti.kz, один з лідерів казахстанського чемпіонату веде перемовини про можливість співпраці з 68-річним українським фахівцем.

    Мирон Маркевич не працює тренером з 2016 року, коли вивів «Дніпро» в фінал Ліги Європи.

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    Нагадаємо, раніше фахівець працював з «Металістом», «Карпатами», запорізьким «Металургом» та іншими клубами. У 2010 році очолював національну збірну України. У чотирьох поєдинках з нею здобув три перемоги і нічию. Єдиний тренер української збірної без поразок.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФФУ Мирон Маркевич
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