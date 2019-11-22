Казахстанський футбольний клуб веде переговори з колишнім тренером збірної України



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Мирон Маркевич Фейсбук

Один з лідерів чемпіонату намагається домовитися з Мироном Маркевичем

Очільник комітету національних збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич може продовжити тренерську кар’єру в Казахстані.

За інформацією Vesti.kz, один з лідерів казахстанського чемпіонату веде перемовини про можливість співпраці з 68-річним українським фахівцем.

Мирон Маркевич не працює тренером з 2016 року, коли вивів «Дніпро» в фінал Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше фахівець працював з «Металістом», «Карпатами», запорізьким «Металургом» та іншими клубами. У 2010 році очолював національну збірну України. У чотирьох поєдинках з нею здобув три перемоги і нічию. Єдиний тренер української збірної без поразок.