Юрій Вернидуб: ні за які гроші ніколи не поїду в Росію



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Колишній тренер луганської «Зорі» роз’яснив небажання працювати в Росії

Колишній тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб, який нещодавно очолив білоруський «Шахтар» з Солігорська, роз’снив, чому вважає для себе неприйнятним працювати в Росії.

«Білорусь для мене – так. Інша пострадянська країна – так. Крім Росії. Хто правий, покаже час. Але я вважаю, Україна ні в чому не винна. Україна була б винна, якби прийшла на чиюсь територію. На жаль, прийшли на нашу. Вважаю, не потрібно було приходити. Ми самі у всьому розібралися б. Росія ж змогла розібратися з Чечнею? Ніхто не втручався та не заважав. Інша справа, якби ми звернулися та кричали «допоможіть». У Росію не поїду ніколи і ні за які гроші. Хоча варіанти були, і багато – не боюся про це говорити. На щастя, гроші – не найголовніше в моєму житті», - розповів Вернидуб у інтерв’ю виданню «Прессбол».

Юрій Вернидуб очолював «Зорю» з листопада 2011 по 31 травня 2019 року. Виборов з командою бронзові нагороди чемпіонату України, двічі виводив луганців у груповий етап Ліги Європи.

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