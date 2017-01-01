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    Керівництво «Шахтаря» відхилило пропозицію «Евертона» щодо Фонсеки

    Донецький клуб хоче продовжити контракт із португальським тренером
    Керівництво «Шахтаря» не захотіло відпускати головного тренера команди Паулу Фонсеку в «Евертон». Як повідомляє Sapo.pt з посиланням на газету A Bola, 28-го листопада «іриски» зробили пропозицію «Шахтарю» відпустити в Англію Паулу Фонсеку з січня, однак отримали відмову. Самому 44-річному фахівцеві
    • Сьогодні, 18:35
    • Розсилка
    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    Донецький клуб хоче продовжити контракт із португальським тренером

    Керівництво «Шахтаря» не захотіло відпускати головного тренера команди Паулу Фонсеку в «Евертон».

    Як повідомляє Sapo.pt з посиланням на газету A Bola, 28-го листопада «іриски» зробили пропозицію «Шахтарю» відпустити в Англію Паулу Фонсеку з січня, однак отримали відмову.

    Самому 44-річному фахівцеві англійський клуб пропонував контракт на 2,5 роки з дуже привабливими фінансовими умовами.

    Про побажання самого Фонсеки джерело не повідомляє, але зазначає, що боси «гірників» задоволені роботою португальця і не проти продовжити з ним контракт, який закінчується влітку 2018 року.

    Раніше була інформація, що Фонсека залишається претендентом на посаду керманича «Евертона».

    Джерело: shahta.org

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