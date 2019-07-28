«Зоря» Скрипника переможно стартувала в чемпіонаті України (відео)



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Гол Леднєва став переможним для «Зорі» в Полтаві Фейсбук

«Зоря» здобула перемогу в першому турі на виїзді в Полтаві

Луганська «Зоря» перемогла на виїзді полтавську «Ворскла» в стартовому поєдинку нового сезону чемпіонату України з футболу.

«Ворскла» (Полтава) – «Зоря» (Луганськ) – 0:1

Гол: 0:1 – Леднєв (3)

«Ворскла»: Ткаченко - Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Кане – Скляр (Шехич, 73), Петрович, Габелок, Васін (Ребенок, 83), Коломоєць, Артур (Челядін, 90+1). Тренер – Віталій Косовський.

«Зоря»: Шевченко - Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 87), Михайличенко - Арвеладзе - Кочергін, Леднєв (Чайковський, 90+1), Хомченовський - Будковський, Громов (Луньов, 82). Тренер – Віктор Скрипник.

Попередження: Габелок (14), Коломоєць (55), Шехич (88) – Михайличенко (6), Будковський (10), Вернидуб (14), Хомченовський (49), Леднєв (67).

Судді: Кутаков – Петраков, Приступа, Новохатній.

28 липня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Бутовського.

Виїзд у Полтаву став для гостей матчем дебютів. Перший поєдинок на тренерській посаді в чемпіонаті України проводив Віктор Скрипник.

Також уперше в чемпіонаті України зіграв 21-річний німецький захисник «Зорі» Йоель Абу Ханна. Мав дебютувати в Прем’єр-лізі український півзахисник луганчан Дмитро Іванисеня. Однак він пошкодився на передматчевій розминці.

Стартовий поєдинок чемпіонату найкращим чином розпочався для гостей. Леднєв влучно пробив у ближній кут вже на третій хвилині матчу.

Надалі гості більше контролювали м’яч, а господарі більше били в площину воріт. Втім рахунок так і не змінився.