«Зоря» Скрипника переможно стартувала в чемпіонаті України (відео)
«Зоря» здобула перемогу в першому турі на виїзді в Полтаві
Луганська «Зоря» перемогла на виїзді полтавську «Ворскла» в стартовому поєдинку нового сезону чемпіонату України з футболу.
«Ворскла» (Полтава) – «Зоря» (Луганськ) – 0:1
Гол: 0:1 – Леднєв (3)
«Ворскла»: Ткаченко - Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Кане – Скляр (Шехич, 73), Петрович, Габелок, Васін (Ребенок, 83), Коломоєць, Артур (Челядін, 90+1). Тренер – Віталій Косовський.
«Зоря»: Шевченко - Тимчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 87), Михайличенко - Арвеладзе - Кочергін, Леднєв (Чайковський, 90+1), Хомченовський - Будковський, Громов (Луньов, 82). Тренер – Віктор Скрипник.
Попередження: Габелок (14), Коломоєць (55), Шехич (88) – Михайличенко (6), Будковський (10), Вернидуб (14), Хомченовський (49), Леднєв (67).
Судді: Кутаков – Петраков, Приступа, Новохатній.
28 липня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Бутовського.
Виїзд у Полтаву став для гостей матчем дебютів. Перший поєдинок на тренерській посаді в чемпіонаті України проводив Віктор Скрипник.
Також уперше в чемпіонаті України зіграв 21-річний німецький захисник «Зорі» Йоель Абу Ханна. Мав дебютувати в Прем’єр-лізі український півзахисник луганчан Дмитро Іванисеня. Однак він пошкодився на передматчевій розминці.
Стартовий поєдинок чемпіонату найкращим чином розпочався для гостей. Леднєв влучно пробив у ближній кут вже на третій хвилині матчу.
Надалі гості більше контролювали м’яч, а господарі більше били в площину воріт. Втім рахунок так і не змінився.